В Беларуси расширяется список сведений, включаемых в кредитную историю

Новости Беларуси. Кредитные истории станут более подробными. Это повысит стабильность финансового рынка, позволит получать более полную информацию о кредитоспособности и снизить риски по невозвратам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также расширен перечень сведений о кредитных сделках. Банки будут передавать сведения о личности получателя, подробности договора лизинга и владельца овердрафтного счета. Банки обязаны сообщить сумму кредита, его валюту, сроки и другие условия погашения займа. Национальный банк будет хранить записи кредитной истории не менее 5 лет с даты прекращения кредитной сделки и погашения задолженности.