Прямой эфир

Отпускные цены на некоторые лекарства в Беларуси будут регистрировать

23 августа 2018 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Это позволит дополнительно контролировать формирование предельной цены на внутреннем рынке страны, а также обеспечить сопоставимый с сопредельными государствами уровень цен на импортные препараты одного торгового наименования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит исключить возможность продажи лекарств по необоснованно высоким ценам. До 1 января 2019 года иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены.

Больше новостей экономики за 23 августа здесь.

# Лекарства # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько денег в белорусский бюджет приносят казино?
23 августа 2018 17:54

Сколько денег в белорусский бюджет приносят казино?

Минпрод: засуха не скажется на кошельках белорусов и ценах
23 августа 2018 12:36

Минпрод: засуха не скажется на кошельках белорусов и ценах

«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов
23 августа 2018 12:33

«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов