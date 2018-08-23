Отпускные цены на некоторые лекарства в Беларуси будут регистрировать

Новости Беларуси. Это позволит дополнительно контролировать формирование предельной цены на внутреннем рынке страны, а также обеспечить сопоставимый с сопредельными государствами уровень цен на импортные препараты одного торгового наименования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит исключить возможность продажи лекарств по необоснованно высоким ценам. До 1 января 2019 года иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены.