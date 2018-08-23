Кредиты на образование в Беларуси: как это работает

Новости Беларуси. Более 24 тысяч студентов по всей стране будут получать высшее образование за деньги. Пока же платники в поисках источников финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, у кого нет сбережений или стабильного дохода, обращаются в банки за получением кредита. От потребительского он отличается структурой выплат и тем, что погашать его надо будет только после получения диплома. Во время учебы банк будет начислять только проценты. Оформить можно также и льготный кредит под 5 % годовых. Он положен студентам из небогатых семей, в которых последний год на каждого члена семьи в месяц приходилось меньше 3,5 бюджетов прожиточного минимума.