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Кредиты на образование в Беларуси: как это работает

23 августа 2018 17:55
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Новости Беларуси. Более 24 тысяч студентов по всей стране будут получать высшее образование за деньги. Пока же платники в поисках источников финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, у кого нет сбережений или стабильного дохода, обращаются в банки за получением кредита. От потребительского он отличается структурой выплат и тем, что погашать его надо будет только после получения диплома. Во время учебы банк будет начислять только проценты. Оформить можно также и льготный кредит под 5 % годовых. Он положен студентам из небогатых семей, в которых последний год на каждого члена семьи в месяц приходилось меньше 3,5 бюджетов прожиточного минимума.

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# Образование в Беларуси # Экономика

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