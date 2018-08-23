Новости экономики за 23.08.2018

Новости Беларуси. По каким правилам будут формироваться кредитные истории белорусов? Сколько студентов будут оплачивать получение высшего образования? Как игроки казино пополнили республиканский бюджет и какие меры позволят контролировать цены на лекарства? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГОВЯДИНА НА ЭКСПОРТ

Минсельхозпрод повысил цены на экспортную говядину на 10 российских рублей. Изменения рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В предыдущий раз Минсельхозпрод поднимал цены на экспортируемое мясо в марте, тогда рост составил 5 российских рублей.

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