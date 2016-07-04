В Беларуси принимаются меры по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций – Президент подписал соответствующий Указ

Новости Беларуси. Для выхода на стабильную работу. В Беларуси приняты меры по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций. Президент подписал Указ, который упростит все механизмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убыточное предприятие теперь проще будет предать другому собственнику. Решиться на такой шаг новому, успешному владельцу помогут определённые бонусы.

При объединении хозяйств упростят порядок государственной регистрации. Такая интеграция «слабых» и «сильных» игроков на рынке АПК, отмечают эксперты, поможет избавиться от понятия «убыточное производство» и откроет новые возможности для успешных хозяйственников.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Здесь уделяется внимание совершенствованию управления агропромышленным комплексом, мотивации труда. Таким элементом является, предположим, сдача в аренду сельхозпредприятия, передача в доверительное управление пакета акций предприятий. Это направлено на то, чтобы найти эффективного собственника с той целью, чтобы продолжить сельскохозяйственное крупнотоварное производство и обеспечить занятость того трудового коллектива, который работает там.