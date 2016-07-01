Коллапса не произошло: все технические моменты деноминации проходят в плановом режиме

Новости Беларуси. Коллапса не произошло, все технические моменты, связанные с деноминацией, в Беларуси проходят в штатном, плановом режиме. В Нацбанке подвели итоги первого дня главного финансового события года.

Уже утром все процессинговые центры банков страны обеспечивали работу с платежными карточками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система ЕРИП заработала с двух часов ночи. Как отметили в Нацбанке, технический процесс запущен успешно.

Александр Сотников, начальник Главного управления платежных системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь:

Сейчас банки проводят работу по загрузке банкоматов денежными средствами. И в плановом режиме ведется работа по запуску Интернет-банкинга, М-банкинга. Никакого коллапса нет. Все в режиме оперативном происходит. В 7 утра уже было понятно, что все работает, так как мы хотели. Даже лучше.