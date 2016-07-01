Звон монет и хруст купюр: белорусы 1 июля пощупали новые деньги – где ими можно было рассчитаться?

Новости Беларуси. Новая страница в истории белорусских денег. В стране стартовала деноминация. А это значит, что четыре привычных ноля постепенно уходят в прошлое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня в руки белорусов всё чаще будут попадать 7 номиналов новых банкнот и 8 разновидностей монет. В истории суверенной Беларуси это уже третья и самая крупная деноминация. И по оценкам специалистов, проходит она абсолютно спокойно.

Снять новые купюры уже можно в большинстве банкоматов. Правда, в них пока нет самых крупных – банкнот номиналом в 200 и 500 рублей. Их можно получить в кассах Нацбанка.

К деноминации подготовились торговые точки и транспорт, где сегодня талон покупали за 5 копеек.

Судя по настроению белорусов в соцсетях, деноминацию ждали. Селфи-фото с хэш-тегами “Деноминация” стали самым популярными сегодня.

Татьяна Ревизоре, Анастасия Иванникова, СТВ:

Новые деньги – это то, чем пестрит сегодня весь Байнет. О дне «Д» говорит каждый белорус. Продавцы и покупатели, водители и пассажиры, кассиры и клиенты банков. Мы же узнаем мнения и одних, и других.

Банкоматы сегодня, пожалуй, вне конкуренции. В такой день к ним притягивает не только необходимость, но и любопытство. Интересуемся мнением тех, кто уже успел прочувствовать хруст новых купюр.

Белорусы:

Солидные купюры, меньше, легче

Очень непривычно, что 100 тысяч рублей – это гораздо меньше уже, чем просто 20 рублей

Красивые, очень необычные. Первый раз снимаю, надо ещё снять

Адаптация под день "Д" проходит постепенно. Вот, к примеру, типичный киоск, где продают билеты на поездки в общественном транспорте. Уже сегодня здесь можно расплатиться со звоном.

Белорусы:

Необычно, конечно то, что написана новая стоимость, но будем привыкать

Денежный переход пользователи общественного транспорта готовы обсуждать активно как на остановках, так и, непосредственно, в пути.

Белорусы:

Сегодня в банкомате получил деньги новые. Есть. На месяц можно ездить.

Впрочем, те, кто не успел познакомиться с новыми деньгами, рассуждают на перспективу. В пользу железной альтернативы бумажному аналогу у пассажиров есть веские аргументы.

Белорусы:

Копейками очень удобно рассчитываться - они не рвутся и в кармане не смяты – достал и дал сразу.

А это уже столичный рынок. Здесь торговля идет традиционно бойко. Лидируют, бесспорно, купюры старого образца, но и новые деньги вливаются в оборот

Белорусы:

Приспособиться надо, кошелёк надо поменять – для монеток чтоб было

К двойным ценам белорусы уже привыкли. У некоторых даже есть собственная схема.

Белорусы:

Настраивалась давно, заранее выписала табличку, стараюсь дома смотреть, чтоб привыкать

Сдачу сейчас выдают купюрами как старого, так и нового образца. Кстати, это хороший способ обзавестись монетками.

Белорусы:

Вот рубль, новый белорусский рубль. Очень необычно держать эту монету в руках, но будем привыкать потихоньку

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Каким был день «Д» для потребителей мы вам уже рассказали, а теперь пора отправиться по другую сторону прилавка.

Анастасия Иванникова, СТВ:

По другую сторону прилавка законы абсолютно другие. К деноминации здесь готовились задолго до.

Двойная цена с сегодняшнего дня не только на ценниках. Но уже и на устах кассиров. Подготовились. Причем, здесь не обошлось простым инструктажем.

Наталья Некрасова, кассир продуктового магазина:

Вот подсказочка для нас, как давать правильно сдачу для покупателей – вот такая подсказочка со старыми и новыми деньгами. И вот такая монетница для удобства покупателей, и для нас

Пока одни перестраивали весы и привыкали к отсутствию четырех нулей, другие не упускали возможности похвастаться первыми «новичками». И перед коллегами, и перед телекамерами. А также делились впечатлением от непривычных банкнот.

Нелли Лепкина, продавец:

Покупатели уже с самого утра шли с новыми деньгами, даже могу Вам похвастаться – вот, новенькие денежки. И даже копеечками рассчитывались.

Наталья Лапчевская, продавец:

Очень даже удобно, интересно. Так всё было по накатанному, а так какой-то интерес. Всё хорошо, деньги понравились, красивые

Звенящую мелочь и новые купюры образца 2009-ого года привезли и в аптеки. Продавцы сами присматриваются к пока непривычным деньгам и, как один, отмечают: копейки нужны, копейка рубль бережет.

Раз-два-три… Как здорово: видите, эти такие, эти такие. Давно так их ждали.

А ведь первые купюры загружать в банкоматы начали еще с утра. В каждый — по несколько кассет с новыми деньгами. Вес одной сумки -почти 40 килограммов.

Доната Еловик, заместитель начальника филиала банка:

Завершим работу по загрузке банкоматов купюрами образца 2009 года 8 июля. Ну, и, наверное, самое важное, что уже на сегодняшний день, отчитались работники, что можно рассчитываться в торговой сети платежными картами.

Вот только пока избытком монет и новых денег похвастаться могут едва ли. К примеру, в кассах билетеры. Впрочем, это только начало. Ведь именно 50 копеек здесь самый ходовой товар.

Татьяна Харитончик, билетный кассир ГП «Минсктранс»:

Первый покупатель был у меня парень, причём пришёл так обидчиво: «Ой, у меня 50 копеек, может, возьмёте?» Я с таким удовольствием взяла, что у него засияли глазки

К звонким переменам были готовы и водители общественного транспорта. В кабинах по такому случаю появился полезный аксессуар.

Виталий Черторицкий, водитель автобуса автобусного парка №5 ГП «Минсктранс»:

Выдали нам лотки – отдельные ячейки для монет и для бумажных денег. А так, вся сложность заключается в том, чтобы аккуратно перевести старые деньги на новые деньги

Полезные аксессуары с гордостью демонстрируют и водители такси. Правда, такие «удобные новшества» здесь скорее инициатива самих водителей.

Юрий Гороховик, водитель:

Вот, смотрите, садится пассажир, и он может копеечку сюда, чтоб не терялись. А так – подлокотник в машине, подстаканник – туда можно скидывать всё