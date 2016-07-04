Министерство торговли: лишние нули из чеков в белорусских магазинах после деноминации исчезнут полностью уже летом

Новости Беларуси. Лишние нули из чеков в белорусских магазинах после деноминации исчезнут полностью уже летом. Об этом заявляют в Минторге. В ведомстве продолжают следить за тем, как справляются продавцы, когда в ходу купюры сразу двух образцов.

Работает в Министерстве и «горячая линия». За выходные на нее обратилось лишь четыре человека. Их интересовало в основном, как правильно оформлять накладные. Были и вопросы по программному обеспечению кассового оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.