Прямой эфир

В Беларуси появились первые экипажи-трехтысячники, намолотившие более 3 тысяч тонн зерна

06 августа 2013 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. В Беларуси появились первые трехтысячники. Среди них – экипаж комбайнеров из Шкловского района на Могилевщине. 
 
Михаил Байдаков и его сын Сергей намолотили более трех тысяч тонн зерна нового урожая. Лидеров жатвы Приднепровья с трудовой победой 6 августа поздравили представители местной власти. 
 
Сейчас основное внимание участников жатвы приковано к обмолоту хлебов. Каждый специалист ревностно следит, как работают соперники в своем и других хозяйствах, кто лидирует по урожайности, намолотам, количеству перевезенного и высушенного зерна.
 
Безусловно, окончательный итог трудового соперничества выяснится на финише уборочной страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Михаил Байдаков, комбайнер ОАО «Александрийское»:
Работаем поздно каждый день. Ну, урожай хороший в этом году. Ну, и получается, что нажали, успели так, три тысячи.
 
Сергей Байдаков, помощник комбайнера ОАО «Александрийское»:
8 лет помогаю, уже привык к этому, знаю, что летом работать надо. Учился в школе, училище, получил права тракториста, водителя, сейчас учусь на механика. Ну, как бы жизнь уже связал с техникой и работаю так. Нормально, нравится, с отцом вместе работаем.
# Экономика # Уборочная кампания # Михаил Байдаков # Сергей Байдаков # ОАО «Александрийское»

Другие новости рубрики

Все новости
Уборочная кампания в Беларуси преодолела 50% рубеж
06 августа 2013 07:14

Уборочная кампания в Беларуси преодолела 50% рубеж

В Гроденской области сотни тонн зерна мокнут под доджем из-за недостроенных вовремя зерносушильных комплексов
05 августа 2013 19:27

В Гроденской области сотни тонн зерна мокнут под доджем из-за недостроенных вовремя зерносушильных комплексов

В некоторых хозяйствах Гродненской области жатва продолжается даже ночью
03 августа 2013 16:34

В некоторых хозяйствах Гродненской области жатва продолжается даже ночью