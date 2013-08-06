В Беларуси появились первые экипажи-трехтысячники, намолотившие более 3 тысяч тонн зерна

Новости Беларуси. В Беларуси появились первые трехтысячники. Среди них – экипаж комбайнеров из Шкловского района на Могилевщине.

Михаил Байдаков и его сын Сергей намолотили более трех тысяч тонн зерна нового урожая. Лидеров жатвы Приднепровья с трудовой победой 6 августа поздравили представители местной власти.

Сейчас основное внимание участников жатвы приковано к обмолоту хлебов. Каждый специалист ревностно следит, как работают соперники в своем и других хозяйствах, кто лидирует по урожайности, намолотам, количеству перевезенного и высушенного зерна.

Безусловно, окончательный итог трудового соперничества выяснится на финише уборочной страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Байдаков, комбайнер ОАО «Александрийское»:

Работаем поздно каждый день. Ну, урожай хороший в этом году. Ну, и получается, что нажали, успели так, три тысячи.

Сергей Байдаков, помощник комбайнера ОАО «Александрийское»:

8 лет помогаю, уже привык к этому, знаю, что летом работать надо. Учился в школе, училище, получил права тракториста, водителя, сейчас учусь на механика. Ну, как бы жизнь уже связал с техникой и работаю так. Нормально, нравится, с отцом вместе работаем.