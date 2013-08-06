Уборочная кампания в Беларуси преодолела 50% рубеж

Новости Беларуси. Более 4 миллионов тонн зерна и свыше 50% урожайных полей. Уборочная компания в Беларуси преодолела экватор. Сейчас тройку лидеров жатвы возглавляет Минская область. Здесь приближаются к миллиону. А Слуцкий район первым в Беларуси намолотил 100 тысяч тонн зерна.

В этом году труженики хлебной нивы намерены собрать 9 млн. тонн урожая зерновых. Это с учетом кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии делают все возможное, чтобы вовремя и с минимальными потерями завершить уборочную кампанию.