Прямой эфир

В Беларуси появилась возможность перевести валютные кредиты в рублевые

24 июня 2015 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Валютные кредиты в рублевые. Такую возможность начали предоставлять белорусские банки. Причем перевести остатки задолженности из иностранной в национальную валюту можно по любому виду кредита — будь то потребительский или, например, на строительство недвижимости.

По словам специалистов, такой шаг позволит значительно снизить нагрузку на население по погашению займов.

Процедура переоформления проста — кредитополучателю и поручителям необходимо принести справку о доходах в тот банк, где были получены деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Романчук, заместитель директора департамента кредитования населения банка:
Если кредит получен был в иностранной валюте (в долларах или евро), мы говорим больше о кредитах, полученных на строительство жилья, соответственно, в белорусских рублях сейчас процентная ставка — 35% годовых. Срок кредита не увеличивается, не уменьшается. Перевод кредитов производится по курсу, действующему в настоящий момент.

# Экономика # Кредиты Беларуси # Владимир Романчук

Другие новости рубрики

Все новости
Клубничная интервенция против цен перекупщика: сколько будет стоить летнее лакомство?
24 июня 2015 16:23

Клубничная интервенция против цен перекупщика: сколько будет стоить летнее лакомство?

«ЭКСПО-2015» в Милане: Белорусский павильон за 2 месяца посетили 80 тыс гостей
24 июня 2015 14:20

«ЭКСПО-2015» в Милане: Белорусский павильон за 2 месяца посетили 80 тыс гостей

Около $350 миллионов направит в 2015 году «Беларуськалий» в модернизацию производства
24 июня 2015 13:56

Около $350 миллионов направит в 2015 году «Беларуськалий» в модернизацию производства