В Беларуси появилась возможность перевести валютные кредиты в рублевые

Новости Беларуси. Валютные кредиты в рублевые. Такую возможность начали предоставлять белорусские банки. Причем перевести остатки задолженности из иностранной в национальную валюту можно по любому виду кредита — будь то потребительский или, например, на строительство недвижимости.

По словам специалистов, такой шаг позволит значительно снизить нагрузку на население по погашению займов.

Процедура переоформления проста — кредитополучателю и поручителям необходимо принести справку о доходах в тот банк, где были получены деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Романчук, заместитель директора департамента кредитования населения банка:

Если кредит получен был в иностранной валюте (в долларах или евро), мы говорим больше о кредитах, полученных на строительство жилья, соответственно, в белорусских рублях сейчас процентная ставка — 35% годовых. Срок кредита не увеличивается, не уменьшается. Перевод кредитов производится по курсу, действующему в настоящий момент.