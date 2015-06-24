Около $350 миллионов направит в 2015 году «Беларуськалий» в модернизацию производства

Новости Беларуси. Около 350 миллионов долларов направит в 2015 году «Беларуськалий» в модернизацию производства. Это в первую очередь поможет увеличить мощности по выпуску гранулированных продуктов.

В течение двух лет планируется довести выпуск новейших удобрений до 80%.

Рассматривается возможность поставок гранулированного продукта в Индию. В последние годы модернизация позволила уменьшить износ основных фондов. Предприятие продолжает строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. Его планируется запустить в 2019 году. Здесь дополнительно смогут трудоустроиться около двух тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.