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Около $350 миллионов направит в 2015 году «Беларуськалий» в модернизацию производства

24 июня 2015 13:56
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Новости Беларуси. Около 350 миллионов долларов направит в 2015 году «Беларуськалий» в модернизацию производства. Это в первую очередь поможет увеличить мощности по выпуску гранулированных продуктов.

В течение двух лет планируется довести выпуск новейших удобрений до 80%.

Рассматривается возможность поставок гранулированного продукта в Индию. В последние годы модернизация позволила уменьшить износ основных фондов. Предприятие продолжает строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. Его планируется запустить в 2019 году. Здесь дополнительно смогут трудоустроиться около двух тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Экономика # Предприятия Беларуси

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