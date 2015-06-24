«ЭКСПО-2015» в Милане: Белорусский павильон за 2 месяца посетили 80 тыс гостей

Новости Италии. За два месяца работы всемирной выставки «ЭКСПО-2015» в Милане белорусский павильон посетили около 80-ти тысяч гостей из всех уголков планеты. В современном смотре достижений мирового хозяйства участвуют почти все государства. Беларусь – одна из полусотен стран, которые открыли собственный павильон. Завтра именно здесь пройдет день национальной экономики. За событиями в Италии следит мой корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Это не карнавал в Рио, не Олимпиада в Сочи и даже не чемпионат по хоккею в Минске. Это «ЭКСПО» в Милане: Европа, Азия, Африка, Америка – вся планета, как на ладони. И никаких границ и горячих точек. В общем — идеальное будущее.

Эта семья из итальянской Сардинии хвастается, как всего за пару дней обошла пешком всю планету. В местном паспорте уже нет свободных страниц.

Всемирная выставка – это как свадьба или, как минимум, смотрины. На «ЭКСПО» в Милане каждая страна примеряет неожиданный образ, чтобы, конечно, всем запомнится. Вот британцы в своем футуристичном павильоне предлагают тайком понаблюдать за жизнью пчел.

Или вот еще: зачем лететь, например, в Уругвай, если можно надеть очки и оказаться в Южной Америке.

В общем, зачем тратится на путешествия, если можно прилететь в Италию и обойти весь мир.

Чампи Коррадо, турист (Италия):

Для нас «ЭКСПО» – это возможность путешествовать. Можно приехать в Милан и увидеть все, что захочешь.

Девиз «ЭКСПО» в Милане – «Накормим планету». И здесь каждая страна пытается совершить свою, как минимум, гастрономическую революцию. Например, Казахстан предлагает миру, внимание, доить рыбу! Что по этому поводу думает осетр, кстати, совсем ручной, мы никогда не узнаем.

Аксулу Арзыкулова, сотрудник казахстанского павильона на «ЭКСПО-2015»:

Мы не убиваем осетров, мы специально выращиваем на ферме. После того, как их можно доить – получать икру – мы с каждой рыбы получаем 3-4 кг икры. Осетр дальше живет. Через несколько лет, как корову доим, мы получаем еще икру.

Наш павильон на «ЭКСПО», пожалуй, самый зеленый. Кстати, экологичность – главное требование всемирной выставки. Беларусь здесь демонстрирует свои богатства – воду, хлеб и соль. Последнее – это, конечно же, наши солигорские сокровища. Вот любопытные дамы из Неаполя удивляются: «Что это за соль такая – земли белорусской?»

Туристка:

Я сразу не поняла, что это соль. Потом мне объяснили, что это соль, на основе которой делают калийные удобрения.

Виктория Дедок, сотрудник белорусского павильона на «ЭКСПО-2015»:

Кто-то хочет кусочек унести с собой, кто-то сидит на ней и дышит, получая удовольствие и оздоровляя себя, кто-то иногда пытается полизать, кто-то на ее фоне фотографируется, трогает.

Завтра в нашем павильоне – день национальной экономики. За стол переговоров сядут белорусские чиновники и итальянские бизнесмены. Причем и те и другие надеются, что это знакомство окажется экономически выгодным.