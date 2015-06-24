Клубничная интервенция против цен перекупщика: сколько будет стоить летнее лакомство?

Новости Беларуси. Клубничный сезон. Фермеры против садоводов и дачников. Кто предложит самую выгодную цену и откуда взялась такая разница в стоимости: от 10 до 45 тысяч за кило? Пока не завершился такой короткий и такой активный ягодный бум, в тонкостях клубничной спекуляции и интервенции разбиралась Юлия Матяш, корреспондент СТВ.

У каждого свой метод заготовки ягод на зиму, Денис превращает их в деньги. Каждый день он продает по 6 тонн клубники. Чтобы получать такой урожай, работает вся семья Шульжик — у них свой семейный подряд. Еще в 2014 году продавать такие объемы было сложно — приходилось искать посредников. Теперь ягоды попадают на рынок прямо с фермы.

Денис Шульжик, менеджер крестьянско-фермерского хозяйства:

Если в прошлом году я искал отповиков, кому сдать ягоду, потому что я не мог продать всю ягоду на рядах. Теперь предоставлены льготные условия. Мы продаем ягоду, пока мы ее не продадим. Такого еще ни разу не было, чтобы мы с ягодой ехали домой.

Такие льготы и условия не исключения, а новое правило. Ведь совсем недавно та же клубника стоила неоправданно дорого. Монополисты закупали ягоды за небольшие деньги, а минчанам предлагали намного дороже. Ситуацию с ценами взяли под контроль.

Вместо клубничной спекуляции — клубничная интервенция. Главная задача — насытить рынок конкурентным товаром по адекватной цене. И теперь за прилавком в качестве продавцов: фермеры, садоводы и простые дачники. В этом случае выигрывает и производитель, и покупатель.

Анжела Баранович, начальник службы организации рыночной торговли:

Чтобы не создавать дополнительные временные препятствия для попадания ягоды от производителя к потребителю, создана вот такая торговля «с колес».

Такое изменение не могло не отразиться и на цене природного угощения. Все зависит от погоды, времени суток, количества продавцов и покупателей. Поэтому однозначно указать стоимость килограмма клубники нельзя. Цена сейчас в пределах 25 тысяч белорусских рублей. А вот самый выгодный килограмм клубники стоил почти втрое дешевле.

Сезон клубники подходит к концу, но товарная интервенция на этом не закончится. Картофель, помидоры, огурцы — цены на эти продукты также возьмут под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.