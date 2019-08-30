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В Беларуси повысили тарифную ставку первого разряда

30 августа 2019 15:19
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Новости Беларуси. Бюджетники получат прибавку к зарплате. В стране повысили тарифную ставку первого разряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 сентября она будет 41 рубль. До этого времени для оплаты труда работников бюджетных организаций и получающих субсидии ставка была 36 рублей. Последний раз ставка повышалась в мае. Согласно подсчетам правительства, повышение этого показателя на 12,6 % и сохранение средней заработной платы по стране на уровне 1055 рублей позволит выполнить поручение Президента о сохранении зарплаты бюджетников на уровне 80 % к средней зарплате.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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