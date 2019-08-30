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Белорусская экспозиция открылась на крупнейшем выставочном форуме в Сирии

30 августа 2019 08:05
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Новости Беларуси. Белорусская экспозиция начала работу на крупнейшем выставочном форуме в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дамасская международная выставка – одно из самых значимых событий в этой арабской республике. Ежегодно для участия в проекте в сирийскую столицу съезжаются производители из десятков стран. В 2019 году свою продукцию привезли компании из Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ и других государств. Беларусь представляют предприятия Минпрома, медицинские и организации пищевой промышленности.

Белорусская экспозиция открылась на крупнейшем выставочном форуме в Сирии -1

Белорусская экспозиция открылась на крупнейшем выставочном форуме в Сирии -3

Белорусская экспозиция открылась на крупнейшем выставочном форуме в Сирии -5

Белорусская экспозиция открылась на крупнейшем выставочном форуме в Сирии -7

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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