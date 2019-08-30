Белорусская экспозиция открылась на крупнейшем выставочном форуме в Сирии

Новости Беларуси. Белорусская экспозиция начала работу на крупнейшем выставочном форуме в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дамасская международная выставка – одно из самых значимых событий в этой арабской республике. Ежегодно для участия в проекте в сирийскую столицу съезжаются производители из десятков стран. В 2019 году свою продукцию привезли компании из Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ и других государств. Беларусь представляют предприятия Минпрома, медицинские и организации пищевой промышленности.