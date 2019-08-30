Новости экономики за 30.08.2019

Новости Беларуси. Что представили белорусы на международной выставке в Дамаске? Как изменятся тарифная ставка первого разряда и минимальная заработная плата, и где обнаружили поддельное золото? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция вызвала большой интерес посетителей Дамасской международной выставки. Форум – одно из самых значимых событий в Сирии. Ежегодно площадка объединяет производителей из десятков стран. В 2019 году свою продукцию привезли компании из Алжира, Армении, Ирака, Кубы, Арабских Эмиратов и других государств. Беларусь представляют предприятия Минпрома, медицинские и организации пищевой промышленности.

Минск готов увеличить поставки топлива в страны Балтии и Польши. Эти рынки наиболее перспективны для продажи дизтоплива и бензина после завершения модернизации обоих белорусских НПЗ. Российский рынок потенциально интересен для белорусских производителей, однако лишь при равных условиях хозяйствования и формирования цен, отметили в концерне «Белнефтехим». Работы на Мозырском НПЗ и новополоцком «Нафтане» завершатся к 7 ноября. Если в 2018 году оба завода переработали около 18 миллионов тонн нефти, то к середине 2020-го должны выйти на совместную переработку 24 миллионов тонн нефти в год.

СКАНДАЛ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗОЛОТА

Скандал на мировом рынке золота. В Швейцарии обнаружили поддельные слитки из настоящего золота на 50 миллионов долларов. Сам металл высочайшего качества – 99,9 % содержания золота, а вот штампа на нем нет. Они похожи на те, что ставят золотоперерабатывающие предприятия, но на самом деле их происхождение неизвестно.

Поступать они могут в том числе из Китая. Легально вывезти их оттуда запрещает законодательство, но около 600 тонн металла ежегодно вывозится контрабандой в Гонконг. Такие слитки могут использовать для отмывания денег.