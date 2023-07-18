В ПВТ разработают платформу для размещения белорусами средств за рубежом

Новости Беларуси. В стране появится платформа, позволяющая физлицам – клиентам банков делать инвестиции на зарубежном фондовом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализует резидент Парка высоких технологий – компания, которая в Беларуси разрабатывает инновационные технологические решения для банков. С помощью инвестиционной платформы банки смогут проводить операции с различными брокерами и биржами. Всего Наблюдательный совет ПВТ зарегистрировал 33 новых резидента, которые собираются заниматься IT-разработками в самых различных сферах экономики.