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В ПВТ разработают платформу для размещения белорусами средств за рубежом

18 июля 2023 16:55
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Новости Беларуси. В стране появится платформа, позволяющая физлицам – клиентам банков делать инвестиции на зарубежном фондовом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ПВТ разработают платформу для размещения белорусами средств за рубежом-1

Проект реализует резидент Парка высоких технологий – компания, которая в Беларуси разрабатывает инновационные технологические решения для банков. С помощью инвестиционной платформы банки смогут проводить операции с различными брокерами и биржами. Всего Наблюдательный совет ПВТ зарегистрировал 33 новых резидента, которые собираются заниматься IT-разработками в самых различных сферах экономики.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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