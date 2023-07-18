Биржевые цены на пшеницу и кукурузу растут после прекращения зерновой сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость пшеницы по фьючерсным контрактам на площадке чикагской биржи накануне подскочили на без малого 7 % – до почти 750 долларов за тонну. Черноморская зерновая инициатива действовала почти год и способствовала поставке миллионов тонн агропродукции на мировые рынки. Напомним, сделка была прекращена, так как не выполнены условия России по возобновлению экспорта продовольствия и удобрений.