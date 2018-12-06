В Беларуси планируют создать Аудиторскую палату с обязательным членством

Новости Беларуси. Парламентарии в первом чтении одобрили изменения в законопроект об аудиторской деятельности. Уже в ближайшее время в нашей стране может появиться Аудиторская палата, членство в которой станет обязательным условием для ведения такой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта структура будет существовать за счет взносов участников, а ее руководителя и заместителей будут назначать в Министерстве финансов. По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят повысить инвестиционную привлекательность страны и сделают эту сферу более прозрачной.

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Аудиторская палата будет заниматься внешней оценкой деятельности аудиторских организаций и аудиторов-индивидуальных предпринимателей. У нее будут с аудиторами-ИП заключены договоры, которые будут предусматривать и штрафные санкции, если будут со стороны аудиторской организации нарушения по ведению, а так же предупреждения о приостановлении деятельности и исключение из Аудиторской палаты.