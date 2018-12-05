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Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси

05 декабря 2018 16:59
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Новости Беларуси. В Беларуси изменяются тарифы на стационарную телефонную связь. Повышение составит от 7 до 9,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, например, абонементная плата увеличится на 27 копеек, незначительно изменится и повременная плата за различные типы соединений.

Телефонная связь в нашей стране является социально значимой услугой, поэтому тарифы регулируются государством. Несмотря на старания операторов по снижению себестоимости, она остается убыточной: уровень возмещения не превышает 90 %. Последний раз тарифы менялись ровно три года назад, в декабре 2015-го.

# Коммунальное хозяйство # Экономика # Сергей Савицкий

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