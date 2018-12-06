От металлолома до алмазного порошка: как качественное сырьё способствует успеху БМЗ

У него железный характер. Такие же «хардкор»-амбиции и не расплавляемый авторитет. Вопреки временным мировым экономическим коррозиям – на международном рынке бывает всё по жести – его печи страстно жгут, выпуская сталь, которая стала непоколебимым знаком качества на арене металлургии.

Построенный в 80-ых годах «металлургический оркестр», как называют его сами сотрудники, сыграл десятки премьер на большой международной сцене. Флагман отечественной металлургии – «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», скромно говоря, хорошо известен за рубежом. Эдак на полмира.

Общая география экспорта – 118 стран. Только за 9 месяцев 2018 года БМЗ экспортировал почти 1,5 млн тонн металлопродукции на сумму около $941 млн, по объёму полученной выручки заводом уже фактически достигнут уровень 12 месяцев прошлого года. Озвучивая такую статистику, понимаешь, почему 4 года кряду БМЗ называют лучшим экспортёром страны.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Мы только в Антарктиду не поставляли. Везде – на каждом континенте есть поставки БМЗ. Если разобрать формулу успеха БМЗ, то очевидно: один из секретов – ингредиенты высококачественной продукции. Ежегодно номенклатурный ряд закупок ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» превышает 1 000 наименований: от металлолома, различных запчастей и комплектующих, до таких узкоспециализированных позиций как алмазный порошок, который используется в метизном производстве для шлифовки.

Широкий диапазон сырья и материалов предприятию обеспечивают более 800 компаний из разных уголков мира. Чётко осознавая, что качество будущей металлопродукции начинается с поставщиков, на БМЗ выстраивают с ними эффективные двусторонние отношения. И это всегда приносит свои результаты.

Артурас Гаведас, директор ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтия» (Литва):

С заводом очень приятно работать, потому что очень сплоченный коллектив, очень компетентный, все вопросы решаются довольно быстро – запросы, ответы, очень хорошие технические специалисты, хорошо работает отдел качества. То есть работать с заводом довольно хорошо и легко.

Одной из наглядных форм выстраивания успешных партнёрских отношений является проводимая заводом международная конференция поставщиков. Это дополнительный повод, чтобы отметить лучших и определить направления дальнейшего самосовершенствования.

17 октября в Минске на 4-ой масштабной встрече собрались деловые партнёры завода из 13 стран: Японии, Китая, Австрии, Италии, Германии, Венгрии, Словении, Литвы, Латвии, Сербии, России, Украины и Беларуси.

Анатолий Савенок:

Это оценка того вклада, который наши поставщики внесли конкретно в экономику завода, функционирование завода, в экспортные поставки. Есть шкала оценки, и каждый в своей категории занял первое место и стал лучшим.

Но прежде, чем попасть в закупочный лист белорусского гиганта, а тем более – в число лучших поставщиков, каждый производитель проходит жёсткий процесс одобрения.

Андрей Вингура, начальник исследовательского центра ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Одна из задач, которую решает исследовательский центр Белорусского металлургического завода – это проведение и одобрение новых поставщиков для нашего предприятия. Мы осуществляем закупку опытных партий материала. Это небольшой объём для оценки, возможно ли его использовать. Критериями для нас являются – снижение удельных затрат, более высокая стойкость, высокие эксплуатационные характеристики. Эти критерии принимаются при оценке целесообразности начала испытаний.

Безупречный имидж и имя на рынке обязывает. Высокие требования к БМЗ автоматически переадресовываются и к поставщикам сырья. Как говорится, лучшие выбирают лучших. Ведь работать в тандеме с крупным игроком рынка металла не просто престижно, а выгодно. Один из бизнес-инструментов – не отстраняться от поставщиков, а работать, что называется, в одни ворота.

Наглядным примером сотрудничества, когда поставщик не просто реализует свой товар, а стремится его усовершенствовать с учетом требований заказчика, является работа с компанией «Кералит». Так, на протяжении двух лет она тесно работает со специалистами исследовательского центра БМЗ над вопросом снижения времени сушки бетона, используемого для рабочей футеровки стальковшей.

Благодаря внедрённым совместно технологическим решениям, это время с 50-60 часов удалось сократить до 37, что, в свою очередь, существенно ускоряет процесс подготовки ковшей для производства. У результата есть ещё один экономический аспект. Сокращение срока сушки бетона позволяет шире использовать данный материал вместо футеровочного кирпича, снижая при этом удельные затраты на рабочую футеровку на 10%. В этом году компания «Кералит» по рейтингу БМЗ стала лучшим поставщиком огнеупоров.

В нынешнем году БМЗ наградили победителей в 6 номинациях. Первым по поставкам металлолома стала компания «Белвторчермет». Это они поставляют в год более 1 миллиона тонн самого качественного сырья. Лучшими отмечены материалы МТС – Lubrimetalspa, запчасти и вспомогательные материалы – ООО «ПО «Энергокомплект», транспорт – ОАО «БелАЗ».

С каждым победителем БМЗ связывает не один год совместной работы. К тому же каждый поставщик сырья и материалов, получивший звание «Лучший», согласно заводской системе оценки, имеет рейтинг отличного поставщика, что говорит о высоком качестве его продукции и чётком соблюдении сроков поставок.

Александр Михалевич, заместитель генерального директора ПО «Энергокомплект» (Витебск):

Мы сумели выполнить все требования, связанные с качеством, сроками и номенклатурой поставок. Надеюсь, эта позиция позволит и в дальнейшем сотрудничать с заводом. Российская компания из Тулы, поставляющая ферросплавы, также стала победителем корпоративного конкурса поставщиков БМЗ. На форуме партнёры не только получили премию, но уже успели договориться о поставках на будущий год.

Игорь Понаморенко, начальник отдела сбыта ООО «Евразхолдинг»:

Наша продукция на БМЗ поступает довольно давно. С 2017 года мы работаем напрямую. Мы поставляем феррованадий. «Евразхолдинг» – второй по величине в мире производитель ванадиевой продукции. Это материал, которые придаёт стали особые прочностные качества. Этот материал востребован, так как на БМЗ продукция высокого качества. Сегодня номенклатура продукции Белорусского металлургического завода рассчитана на широкий спектр отраслей: строительную, шинную, нефтегазовую, машино- и автомобилестроение. Такой диапазон в сумме с современным производством и квалифицированными кадрами позволяет БМЗ оперативно реагировать на изменения на мировом рынке и продолжать наращивать свой промышленный потенциал.

Андрей Карманович, начальник отдела технического развития ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

С точки зрения технического развития, БМЗ представляет собой сбалансированный комплекс сталеплавильных, прокатных и метизных мощностей. Это три дуговые электросталеплавильные печи. Это установки внепечной обработки стали. Это новый трубный и сортопрокатный цех. Это метизное производство, выпускающее современную, востребованную на рынке металлокорда продукцию. Модернизация и инновации – процессы одного полюса и едва ли не синонимы нынешнего БМЗ. И ещё один беспроигрышный ход – перспективное инвестирование с четким просчётом интересов. От того и получается современный продукт высокого качества с высокой добавленной стоимостью. Новые виды продукции, внедрённые в производство, проложили белорусским металлургам путь на абсолютно новые рынки, а на традиционных позволили занять неосвоенные ниши. Только в прошлом году на предприятии было освоено производство 56 видов продукции. Причем доля инновационных продуктов в общем объёме производства завода достигла максимума последних лет – 25%. И здесь речь идет о тех самых «новинках», которые востребованы самыми брендовыми компаниями-производителями.

Технологичный модерн белорусских металлургов «прокатил» в мировой автопром. Daimler, VW, BMW, Fiat используют жлобинский металлопрокат. К слову, только в текущем году завод более чем на 20% нарастил объём продаж металлопродукции, предназначенной для автомобилестроения. Для этой отрасли специалистами завода освоено производство 10 новых марок стали. В своеобразную премьер-лигу жлобинские металлурги смогли пробиться и со своей трубной продукцией. Сделанные на БМЗ бесшовные горячекатаные трубы, обладают высокой прочностью и способны работать в условиях повышенной коррозионной активности сред и низких температур, что по достоинству оценили их потребители. Сохраняет Белорусский металлургический завод свой статус поставщика металлокорда и для таких брендовых шинных компаний как Continental, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Michelin. Все перечисленное – это успехи, которые уже вписаны в 34-летнюю стальную летопись флагмана отечественной металлургии. Впереди новые проекты и задачи.

Павел Макарец, главный специалист по коммерческим вопросам ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

В амбициозных планах стоит задача выплавить 3 млн тонн стали в год. Для этого потребуются большие объёмы сырья. Успех последних лет Белорусского металлургического завода невозможен без выстраивания надёжных отношений с поставщиками. Такие деловые встречи, как проводимая заводом конференция поставщиков, порою крепче, чем печати на соглашениях о сотрудничестве. Кроме того, это ещё одна реальная возможность не только договориться и обсудить критерии по организации совместной работы, но и узнать из первых уст об их перспективах. В данном случае – планах инновационного развития БМЗ.