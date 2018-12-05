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Новости экономики за 05.12.2018

05 декабря 2018 16:58
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Новости Беларуси. Где пройдет больше всего новогодних ярмарок, когда последний раз менялись тарифы на телефонную связь, и сколько новых автомобилей продадут официальные дилеры в 2018 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ-ПОЛЬША

Беларусь и Польша укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. Совместные проекты в сфере продовольствия, фармацевтики, машиностроения, деревообработки и IT-технологий обсудили инвесторы на экономическом форуме в Минске.

Особое внимание спикеры акцентировали на совместных проектах в строительной отрасли. Один из планируемых – возведение моста между Польшей и Беларусью на реке Западный Буг.

Новости экономики за 05.12.2018-1

Миколай Таубер, глава представительства польского агентства по инвестициям и торговле:
Что касается прямых инвестиций из Польши в Беларусь, это есть сегодня на уровне около 320 миллионов долларов.

Товарооборот между Беларусью и Польшей составляет порядка 2,5 миллиардов долларов. Одна из основных задач – увеличить эту цифру к концу года до 3 миллиардов. В нашей стране широко представлены польские товары – это в основном продукты питания. Из Беларуси к соседям отправляют продукцию нефтехимической отрасли, удобрения и тракторы.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Миколай Таубер # Фотофакт

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