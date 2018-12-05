Новости экономики за 05.12.2018

Новости Беларуси. Где пройдет больше всего новогодних ярмарок, когда последний раз менялись тарифы на телефонную связь, и сколько новых автомобилей продадут официальные дилеры в 2018 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ-ПОЛЬША

Беларусь и Польша укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. Совместные проекты в сфере продовольствия, фармацевтики, машиностроения, деревообработки и IT-технологий обсудили инвесторы на экономическом форуме в Минске.

Особое внимание спикеры акцентировали на совместных проектах в строительной отрасли. Один из планируемых – возведение моста между Польшей и Беларусью на реке Западный Буг.