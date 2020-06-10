В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:

Очень важная новация – это то, что с новым законом мы отказываемся от жестких сроков, которые регламентировали репатриацию валютной выручки в Республику Беларусь либо поступление импорта по соответствующим договорам. Теперь эти сроки будут определять сами предприятия, закреплять в договорах. Предприятия при необходимости смогут их гибко менять – это снизит административную нагрузку на наш бизнес, позволит уйти от устаревшего механизма и повысит существенно эффективность работы наших предприятий на внешних рынках.