В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки

Новости Беларуси. Сенаторы одобрили ряд поправок в законы о валютном регулировании и валютном контроле. Законопроект предусматривает дальнейшую либерализацию валютного законодательства в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сенаторы одобрили ряд поправок в законы о валютном регулировании и валютном контроле. Законопроект предусматривает дальнейшую либерализацию валютного законодательства в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Упростится целый ряд операций. Работать с валютой станет проще экспортерам. Законодательные сроки возврата (или так называемой репатриации) валютной выручки теперь заменят на договорные. Устанавливать их со своими зарубежными партнерами предприятия смогут самостоятельно.
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:
Очень важная новация – это то, что с новым законом мы отказываемся от жестких сроков, которые регламентировали репатриацию валютной выручки в Республику Беларусь либо поступление импорта по соответствующим договорам. Теперь эти сроки будут определять сами предприятия, закреплять в договорах. Предприятия при необходимости смогут их гибко менять – это снизит административную нагрузку на наш бизнес, позволит уйти от устаревшего механизма и повысит существенно эффективность работы наших предприятий на внешних рынках.
Законопроект также упростит физическим лицам и предприятиям открытие счетов за рубежом. Вместо разрешений в Нацбанке, которые требовались ранее, будет действовать система мониторинга. Достаточно будет в электронном виде уведомить Национальный банк о совершаемой операции.