Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Новости Беларуси. ЕПАМ запустил систему платформ для удаленных сотрудников. Их правовой статус приравняли к штатным работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об IT-специалистах и разработчиках. ЕПАМ – резидент номер один белорусского Парка высоких технологий. ПВТ, созданный в 2005-м по решению главы государства, за эти годы превратился в один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Евгений Поболовец продолжит тему.

Евгений Поболовец, СТВ:

Белорусский налоговый рай, качественное техническое образование, профессионализм IT-специалистов и государственная поддержка. Удачное сочетание этих факторов равно созданию уникального белорусского Парка высоких технологий, крупнейшего IT-кластера в Центральной и Восточной Европе. Это рубрика «Ближе к делу», и сегодня говорим о том, как при помощи государства был создан парк, которым по праву гордится каждый белорус. Для начала традиционно немного истории. Год 2005-й. Президент Беларуси подписывает Декрет № 12 «О Парке высоких технологий». В ближайшей перспективе цель – создать условия для качественной работы программистов. В длительной – повысить конкурентоспособность национальной экономики. Переформатировать все, от промышленности и сельского хозяйства до образования, здравоохранения, обороны и безопасности – такой была задумка 15 лет назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужен какой-то толчок. Толчок, который бы не загубил действующее и подтянул тех, которые сегодня не у дел. Которые, может быть, действительно правильно требуют: дайте нам возможность, мы на Запад не поедем, будем работать. К слову, под новый проект белорусское правительство выделило кредит в 300 тысяч долларов и недостроенное здание. При этом решение не было спонтанным. Глубокий анализ мирового рынка участниками этого самого рынка говорил: информационные технологии должны стать номером один в развитии экономики. Любой. И особенно той, которая не построена только лишь на добыче из земли всей таблицы элементов Менделеева. Об этом, к примеру, говорили с высоких трибун ООН. Идея витала в воздухе, что называется, но от слов к делу перешли немногие. А таких впечатляющих результатов и вовсе добились единицы.

Итак, что такое Парк высоких технологий? Здание в Минске? Не совсем. Здание – это центральный офис. Сам парк – это особый правовой режим. Причем (что действительно важно) резидентам парка не нужно открывать офис в главном здании. Работать можно даже в глухой деревне, как герои одного известного российского сериала. Был бы интернет. Благо, и с ним в Беларуси тоже проблем нет. В 2019 году таких нестоличных компаний было 80. Это, на минуточку, 4000 сотрудников. Почему же им выгоднее работать в ПВТ, а не самостоятельно?

Смотрите. – вы не платите все корпоративные налоги: на прибыль 18% и НДС 20 %;

– меньше платите земельный налог;

– работаете по иной формуле начисления взносов в пенсионный фонд (в ФСЗН);

– сотрудники платят подоходный налог по пониженной ставке (9 % вместо 13 %);

– не отдаете оффшорный сбор при выплате дивидендов учредителям.

Это далеко не все преимущества, но они работают. Добавьте еще возможность без виз на въезд нанимать на работу в ПВТ иностранцев. И самое важное – такой льготный режим парка действует до 2049 года. Гарантии стабильной работы бизнеса в парке. Гарантии государства. Как следствие, в ПВТ сейчас работают более 750 компаний.

И какой же результат, спросите вы? – Мобильными приложениями, которые разработали компании-резиденты ПВТ, пользуется более 1 миллиарда человек в 193 странах. Каждый седьмой человек в мире. – World of Tanks. Куда ж без нее! Игра, которая перевернула... игру. Сегодня это топ-5 самых прибыльных многопользовательских игр в мире. – 5 из 10 крупнейших мировых корпораций являются заказчиками парка. Среди резидентов и крупнейший поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений в Центральной и Восточной Европе. К слову, эта компания впервые подняла в 2012-м белорусский флаг на нью-йоркской бирже. – 6 компаний-резидентов ПВТ входят в рейтинг 100 лучших аутсорсинговых компаний мира.

Каждый год здесь появляется новый успешный проект: карты от Maps.me уже приобрела компания российского миллиардера. Viber купила компания японского миллиардера (при этом главные центры по разработке и развитию приложения остались в Беларуси). Сервис вызова такси Juno приобрела компания Gett. Masquerade Technologies – наложение масок на лица в реальном времени – выкупил Facebook. Последней по времени крупной сделкой стало поглощение стартапа AIMatter компанией Google. Так в Беларусь пришла самая известная технологическая компания в мире. 91% производимого в парке программного обеспечения идет на экспорт. Половина в Европу, чуть более 40 % – в США. Доля высоких технологий в ВВП нашей страны уже достигла 6,5 %. К примеру, в огромной России это пока лишь 5 %.

В Минске сейчас 60 тысяч сотрудников высокотехнологичных компаний. Почему это важно? Молодые люди, которые хорошо зарабатывают и при этом не слишком привередливы. До пандемии и после кассу сотням столичных ресторанов и кафе делали и будут делать эти молодые люди. Они же создают спрос на недвижимость. 60 % коммерческого жилья в Минске – за IT-компаниями. Одним словом, зарабатывают деньги на внешних рынках, а тратят их здесь, в Беларуси, запуская и не останавливая маховик экономики. Выпускникам и программистам-профессионалам власти обещали создать конкурентные условия работы с Индией и Россией, западным инвесторам – стабильность и выгодность экономических условий. На тот момент, в 2005-м, белорусская IT-отрасль экспортировала продукции на 14 миллионов долларов. И это в основном были поставки от предприятий военно-промышленного комплекса, то самое ценное наследие Союза.