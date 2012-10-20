Инвесторы-москвичи несколько месяцев не выплачивают белорусским сотрудникам зарплату

Новости Беларуси. Единственный авто-сервис на трассе Брест-Минск теряет клиентов. На объекте, который за 30 лет ни разу не ремонтировался, наконец-то начались работы, но... затянулись. Сейчас авто-сервис смутно напоминает объект по оказанию услуг владельцам машин. Обслуживание фактически отсутствует.

М-1 – Е-30 – самая оживленная дорожная артерия страны. На трассе от Бреста до Минска расположен единственный автосервис: выгодный, но не востребованный. Затянувшийся ремонт отпугивает потенциальных клиентов.

Его история начинается еще в 80 годах минувшего столетия. Была слава, было много желающих именно здесь ремонтировать машины, вспоминают работники станции. В 90 годы настали тяжелые времена, но даже тогда государственный автосервис не закрывался. 3 года назад станцию выкупил инвестор с аукциона без условий почти за миллиард белорусских рублей.

Василий Колядюк, слесарь автосервиса:

Мы надеялись на лучшее: богатый человек купит, что-то сделает... Но наши ожидания были напрасными, потому что пришли москвичи, практически 2 года они ничего здесь не делали.

Сегодня автосервис выглядит печально, как будто хозяина и вовсе нет. За 3 года им управляет уже третий директор. Как оказалось, у каждого свое видение хозяйствования. Да, ремонт ведется. Но очень медленно и недобросовестно. Оголенные провода, протекающие крыши, сырость небезопасны для здоровья человека. С качеством и суммой ремонтных работ инвестор не согласен. Как факт: главный акционер задолжал подрядчику, налоговая заморозила счета, работники автосервиса не получают зарплату вот уже несколько месяцев.

Виктор Яромский, директор ОАО «Брестсантехэлектромонтаж»:

Проект, как инвестор посчитал, это будет дорого, и будем делать текущим ремонтом.

Автосервис географически в очень удобном месте. Теоретически клиенты здесь должны быть всегда. Другое дело – уровень обслуживания.

Владимир Дергачев, бывший директор автосервиса:

Магазин автозапчастей существует, но он не работает, потому что все протекло насквозь, крыша только делается. На шиномонтаж привезли новое оборудование, куча денег, все это закрыто, не работает, потому что практически народа нет.

Василий Колядюк, слесарь автосервиса:

Сейчас ведь есть современные автомобили, которым нужен компьютер, диагностика. К нам никто не хочет ехать, потому что видят эту разруху, кто ж сюда поедет?

В Кобринском райисполкоме говорят, что о проблеме не знали.

Ирина Баланович, заместитель председателя Кобринского райисполкоме:

Учитывая малозначительность работающих на предприятии, мы не видели наличие задолженности по выплате заработной платы. Но и работники предприятия к нам тоже не обращались. Конечно, мы доведем эту ситуацию до логического конца, взяв ее на контроль.

Инвестор – редкий гость в автосервисе. Одно дело услышать отчет по телефону, другое – увидеть все собственными глазами, пообщаться с рабочими. Чтобы узнать, что инвесторы намерены делать дальше, мы связались с ними по телефону.

Представитель инвестора автосервиса (по телефону):

Мы вынуждены гасить задолженность не только по бюджету, но и выплатить зарплату, к процессу этому мы приступили, к концу следующей недели заработная плата будет выплачена, а в дальнейшем мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы восстановить потенциал станции.

В тонкостях финансовых отчетов и качестве строительных работ разберутся компетентные органы. Очевидно, проблему нужно решать, и как можно быстрее, пока предприятие совсем не развалилось и не превратилось в руины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.