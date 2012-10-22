В ЖЭСах утверждают, что белорусы все чаще участвуют в субботниках по собственному желанию

На дворника надейся, а сам не плошай. Сотни минчан принимают участие в месячнике по благоустройству столицы. Что это — помощь коммунальщикам, или проявление социальной ответственности? Сегодня мы говорим о порядке и красоте, о парковках и детских площадках, о субботниках и буднях коммунальных служб. Эксперт «Большого города» - заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Галина Гилевич.

Скажите, устраивает ли Вас порядок в собственном дворе? Как бы Вы его оценили?

Галина Гиневич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

На пятерку. Я думаю, это заслуга жилищной организации. ЖЭС, который нас обслуживает, и вообще ЖЭС Центрального района всегда передовик. Я думаю, все жители Центрального района скажут то же самое.

В этом году будет отремонтировано почти 500 дворовых территорий, из них чуть более 80 – капремонтом, остальные – текущим ремонтом. Это те дворовые территории, которые отремонтированы силами жилищных организаций совместно с жителями дворов.

Замечания, конечно, есть, и степень удовлетворенности граждан работой жилищных организаций зависит и от времени года. Анкетирование проходит в разные поры года. Например, люди хотят более современные детские площадки, не всегда качественно проводится уборка дворовых территорий, есть вопросы по выгулу домашних животных: владельцы животных имеют одни проблемы, а те, у кого животных нет – другие. Нужно слить воедино интересы и тех, и других.

Какой процент услуг ЖКХ в данный момент оплачивает население?

Галина Гиневич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

До 30 процентов от себестоимости услуг, остальное датируется, чуть больше 1 процента – это средства, полученные от аренды помещений, которые находятся в коммунальной собственности.

Здесь очень сложно спрогнозировать, но давно уже идет речь о том, что коммунальные услуги и обслуживание жилья постепенно должно переходить на плечи населения. Это связано в том числе с тем, что более 80 процентов жилья уже приватизировано и находится в собственности населения.

Наряду с ЖЭСами в Минске работают и Товарищества собственников. Хотелось бы узнать, это ваши конкуренты или помощники?

Галина Гиневич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Я не могу сказать, что конкуренты, не могу сказать, что помощники. Это форма управления жильем. Именно жителям домов выбирать, какую форму управления им принять для себя. Мы уже не первый год проводим конкурсы, где выставляем жилые дома, ЖЭСы на управление, на техническое обслуживание. Но пока кроме Товарищества собственников есть еще несколько организаций, которые занимаются эксплуатацией жилья. Работы пока хватает всем.

Люди объединяются в Товарищества, чтобы подумать, как сэкономить.

Галина Николаевна, мы видели в своеобразном объезде нашей съемочной группы яркие примеры благоустройства, но надо признать, что не все дворы такие образцово-показательные — почему? От кого в большей степени зависит — от жильцов или ЖЭСов?

Галина Гиневич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

В первую очередь, конечно, от работников ЖЭСа, потому что обязанности жилищной организации – поддерживать порядок на дворовых территориях, но и от людей, живущих в домах, это тоже зависит.

Проводя месячники, субботники, мы видим совершенно другое отношение людей к таким мероприятиям. Сегодня есть та часть населения, которую не нужно приглашать на них и которой не нужно напоминать. Люди сами знают, что они хотят видеть в своем дворе: какая должна быть клумба, каким должно быть оборудование, каким образом этот двор должен развиваться. Это очень приятно.

Люди из года в год становятся более активными?

Галина Гиневич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Да. Это очень сильно ощущается, и я хочу сказать, что мы в течение всего летнего периода проводили субботники, и хочется отметить, что население с удовольствием принимало участие, и не было практически ни одной субботы, чтобы мы не работали вместе с населением.

Жилищно-коммунальные из первых готовятся к зиме. Насколько в действительности готовы к уборке дворов от снега, от очистки крыш и проблем, связанных со снегом?

Галина Гиневич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Во время подготовки эксплуатации жилья в зимний период произведена большая работа: подготовлены инженерные системы, подготовлена техника, почти 300 единиц, закупается необходимый инвентарь, гололедные реагенты уже завозятся на территорию домовладений, я думаю, что мы готовы.