В Беларуси осталось собрать менее 3% убираемых культур

Новости Беларуси. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси на 4 сентября собрано более 97 % убираемых культур: из них 98 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 93 % рапса. Всего намолочено зерна, включая рапс, более 7 миллионов 50 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства в основном сейчас убирают крупяные культуры: гречиху и просо. Уже накопано около 50 тысяч тонн картофеля. Приступили и к уборке сахарной свеклы. К переработке готово около 80 тысяч тонн этой культуры. Средняя урожайность – 470 центнеров с гектара.

Продолжают работы по уборке льнотресты, идет заготовка зеленой массы кукурузы. Наиболее доступным методом сохранения кукурузного зерна является его плющение. Положительная сторона технологии в том, что сроки уборки смещаются: на две недели раньше, не дожидаясь полного созревания початков. Заготовленное таким методом зерно обладает высокой энергией и сравнительно низкой себестоимостью. При этом значительно повышается усвояемость корма, улучшается качество получаемого молока и мяса, уменьшаются трудозатраты.

Ну а в сельхозорганизациях, где жатву завершили, механизаторы пересаживаются с комбайнов на тракторы. Теперь для них главная задача – сев озимых, нужно уложиться в агротехнические сроки.