Повышены пенсии и базовая ставка – что изменилось 1 сентября в Беларуси

Новости Беларуси. Первый день осени – традиционно время экономических изменений. С 1 сентября в Беларуси выросли трудовые пенсии – они увеличены на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это уже вторая прибавка за год. К уровню 2022 года рост составил 15 %.

Размер пенсий у каждого зависит от продолжительности стажа, а также заработка, который учитывается при исчислении. Сюда же входят и установленные доплаты к основной пенсии. Кроме того, второй раз за год увеличивается размер базовой ставки – норматив, который влияет на зарплаты работников бюджетной сферы. Станут больше зарабатывать врачи, работники научной, культурной сфер и образования. Кроме того, у педагогов и воспитателей с 1 сентября увеличивается оклад.