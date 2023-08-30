Курс доллара вырос по итогам торгов 30 августа

По итогам прошедших 30 августа торгов на белорусской валютно-фондовой бирже, четыре популярные в стране иностранные валюты подняли свои позиции по отношению к белорусскому рублю.

1 доллар США повысился в стоимости на 2 копейки и его можно будет приобрести за 3,2135 белорусских руб.

Валюта европейских стран подорожала на 3 копейки и теперь 1 евро равнозначен 3,4900 белорусских руб.

Валюта Российской Федерации и Китайской Народной Республики также укрепила позиции в Беларуси. 100 российских рублей равны 3,3498 белорусским рублям. А за 4,3971 белорусских рубля можно приобрести 10 юаней.