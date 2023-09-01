Менее 4% убираемых культур осталось собрать в Беларуси – Минсельхозпрод обновил данные по уборочной

Новости Беларуси. Менее 3 % зерновых колосовых и зернобобовых культур осталось убрать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода на 1 сентября, собрано 96 % убираемых культур. Всего намолочено, включая рапс, 7 миллионов 20 тысяч тонн зерна, из них 6 миллионов 64 тысячи тонн зерновых колосовых и зернобобовых и 951 тысяча тонн маслосемян.

Но завершение аграрного сезона еще не близко. В полях труженики села до глубокой осени. Хозяйства продолжают уборку крупяных культур, заготавливают корма и убирают овощи, готовят почву к посеву урожая следующего года. Поручение Президента – сделать акцент на культурах раннего созревания, особенно в северных районах страны.

Практика 2023 года показала правильность такого подхода. Особое внимание также урожайности и технологиям возделывания льна. Во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Берестовицкий район Гродненской области было озвучено предложение посеять эту культуру на экспериментальном поле Президента, чтобы сделать все по технологии и оценить результат.