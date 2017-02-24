В Беларуси обсуждается развитие предпринимательства: как принять участие в дискуссии

Новости Беларуси. Каждый может принять участие в обсуждении темы развития предпринимательства. Площадками, где развернулась дискуссия, стали Национальный правовой интернет-портал и «Правовой форум Беларуси».

Оставлять свои предложения здесь можно до 20 марта. Будь то сокращение числа проверок, барьеры, мешающие работать представителям деловых кругов или имущественные вопросы.

Озвученные идеи и предложения будут рассмотрены, лучшие из них при необходимости применят на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.