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В Беларуси обсуждается развитие предпринимательства: как принять участие в дискуссии

24 февраля 2017 10:28
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Новости Беларуси. Каждый может принять участие в обсуждении темы развития предпринимательства. Площадками, где развернулась дискуссия, стали Национальный правовой интернет-портал и «Правовой форум Беларуси».

Оставлять свои предложения здесь можно до 20 марта. Будь то сокращение числа проверок, барьеры, мешающие работать представителям деловых кругов или имущественные вопросы.

Озвученные идеи и предложения будут рассмотрены, лучшие из них при необходимости применят на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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