Беларусь обменяется с Пакистаном генетическими образцами плодовых и ягодных культур

Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять в Пакистан сельскохозяйственную технику. Также наши ученые планируют разработать инновационные виды оборудования специально для климата этой азиатской страны. 23 февраля горизонты сотрудничества двух государств обсуждали в Академии Наук.

Белорусские исследователи предлагают коллегам из Пакистана 9 проектов. Их планируется реализовать до 2020 года.

Среди них – обмен ценными генетическими образцами плодовых и ягодных культур, а также разработка методик по сохранению и увеличению урожайности. В поле интереса Беларуси и Пакистана и глубокая переработка мясомолочной продукции по нашим технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.