Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к международной выставке пищевой промышленности Gulfood-2017, которая пройдет в Дубае.
Это крупнейшая в регионе Персидского залива специализированная площадка,
которая привлекает производителей продуктов питания и напитков, поставщиков и рестораторов со всего мира. Свыше 90% продовольствия страны этого региона покупают за рубежом, потому участие в выставке – хорошая возможность для белорусского производителя познакомить покупателя Ближнего Востока со своей продукцией, заключить договоры и наладить поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Gulfood пройдет в 22 раз и стартует уже 26 февраля.
Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Собираются вот именно представители всего африканского континента, приезжают покупатели стран Юго-Восточной Азии, залива, поэтому надеемся там выставиться очень хорошо.
Забронировали себе 100 квадратных метров, площадка будет в центре единой экспозиции,
где участвуют предприятия молочной отрасли, птицеводческой и нашей говядины. Поэтому дальнейшие контакты по диверсификации экспорта в этот регион будут продолжены.
В 2016 году в выставке приняли участие более 4500 компаний из 120 стран, посетителями стали 85 тысяч человек.