Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к международной выставке пищевой промышленности Gulfood-2017, которая пройдет в Дубае.

Это крупнейшая в регионе Персидского залива специализированная площадка,

которая привлекает производителей продуктов питания и напитков, поставщиков и рестораторов со всего мира. Свыше 90% продовольствия страны этого региона покупают за рубежом, потому участие в выставке – хорошая возможность для белорусского производителя познакомить покупателя Ближнего Востока со своей продукцией, заключить договоры и наладить поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Gulfood пройдет в 22 раз и стартует уже 26 февраля.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Собираются вот именно представители всего африканского континента, приезжают покупатели стран Юго-Восточной Азии, залива, поэтому надеемся там выставиться очень хорошо.

Забронировали себе 100 квадратных метров, площадка будет в центре единой экспозиции,

где участвуют предприятия молочной отрасли, птицеводческой и нашей говядины. Поэтому дальнейшие контакты по диверсификации экспорта в этот регион будут продолжены.