В Беларуси обработано уже 96,5% полей зерновых

Новости Беларуси. Массовая жатва зерновых завершается в Беларуси: аграрии обработали уже 96,5 % площадей. Это без малого 2 миллиона гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент белорусский каравай весит 5 миллионов 125 тысяч тонн. Больше других намолотили хлеборобы Минской области. На их счету 1 миллион 300 тысяч тонн зерна. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. Аграрии Могилевской области собрали 741 тысячу тонн нового урожая. Далее идет Витебская область. Гомельский регион на последнем месте.