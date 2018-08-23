Прямой эфир

В Беларуси обработано уже 96,5% полей зерновых

23 августа 2018 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Массовая жатва зерновых завершается в Беларуси: аграрии обработали уже 96,5 % площадей. Это без малого 2 миллиона гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент белорусский каравай весит 5 миллионов 125 тысяч тонн. Больше других намолотили хлеборобы Минской области. На их счету 1 миллион 300 тысяч тонн зерна. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. Аграрии Могилевской области собрали 741 тысячу тонн нового урожая. Далее идет Витебская область. Гомельский регион на последнем месте.

В Беларуси обработано уже 96,5% полей зерновых-1

Средняя урожайность в 2018 году ниже прошлогодней – 26,5 центнеров с гектара. Соответственно и урожай в 2017 к этому дню был богаче – более 7 миллионов тонн зерна.

# Уборочная кампания # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?
23 августа 2018 08:26

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?

Александр Лукашенко подписал указ о расширении границ и развитии инфраструктуры СЭЗ
22 августа 2018 17:28

Александр Лукашенко подписал указ о расширении границ и развитии инфраструктуры СЭЗ

Новости экономики за 22.08.2018
22 августа 2018 17:22

Новости экономики за 22.08.2018