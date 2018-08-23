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Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?

23 августа 2018 08:26
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Два миллиона рублей и почти 20 тысяч новых квартир.

За полгода жилых метров в стране прибавилось на полтора миллиона.

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?-1

Около 40% многоэтажек построили в Минском районе и столице, а вот Витебский и Могилёвский регионы такими цифрами похвастаться не могут – на каждый приходится меньше одной десятой.

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?-4

Татьяна Комар, начальник управления статистики строительства Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Более 70% жилья в республике строится в городах и посёлках городского типа. В первом полугодии текущего года на их территории построили 1 млн. 219 тыс. квадратных метров общей площади жилья. В сельских населённых пунктах построено 460 тыс. квадратных метров.

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?-7

Баланс спроса и предложения – «золотое сечение» стабильного рынка недвижимости. Две тысячи рублей за метр в области – история рекордного 2014-го.

В Год малой родины цены опустились в 2 раза.

В отличие от столицы, провинциальные новосёлы предпочитают большие площади: выбирают двух- и трёхкомнатные квартиры.

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?-10

Артём Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:
Меняют квартиры из старого жилфонда: «хрущёвки» и «брежневки». Покупают такое же по компактности жильё, но в более новом доме, где нет проблем с коммуникациями, где совсем по-другому распланированы лифты, придомовая территория.

От панельки эконом-класса до элитного пентхауса – Минск удивляет разнообразием.

Пальма первенства в столице Беларуси у однокомнатных квартир.

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?-13

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний:
Для экономии бюджета необходимо рассматривать либо новостройки на начальных стадиях строительства, либо обратить внимание на новостройки в пригороде, которые ничем не отличаются по качеству .

Почти 40% современных многоэтажек строят с расчётом на нуждающихся.

Анализ рынка недвижимости в Беларуси: где выгоднее купить жильё и где его больше строят?-16

Львиную долю бюджетного рубля инвестировали на личные метры для многодетных.

Всего в 2018 году планируют построить более 4 миллионов жилых «квадратов».

# Недвижимость # Экономика # Артем Сахаревич # Андрей Чернышев # Татьяна Комар

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