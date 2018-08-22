Александр Лукашенко подписал указ о расширении границ и развитии инфраструктуры СЭЗ

Новости Беларуси. В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, за счет включения перспективных земельных участков увеличатся территории СЭЗ «Могилев», «Витебск», «Минск» и «Гродноинвест». Кроме того, для создания инфраструктуры в свободных экономических зонах теперь могут использоваться дополнительные источники финансирования. В данном случае речь идет о кредитах.