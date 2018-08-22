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Александр Лукашенко подписал указ о расширении границ и развитии инфраструктуры СЭЗ

22 августа 2018 17:28
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Новости Беларуси. В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СЭЗ в Беларуси: стоит ли расширять и как увеличить эффективность. Большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко подписал указ о расширении границ и развитии инфраструктуры СЭЗ-1

Таким образом, за счет включения перспективных земельных участков увеличатся территории СЭЗ «Могилев», «Витебск», «Минск» и «Гродноинвест». Кроме того, для создания инфраструктуры в свободных экономических зонах теперь могут использоваться дополнительные источники финансирования. В данном случае речь идет о кредитах.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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