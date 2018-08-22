Новости экономики за 22.08.2018

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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

Почти треть расходов бюджета на экономику направили на поддержку сельского хозяйства. И это лишь часть раздела национальной экономики, расходы на который составили более 2 миллиардов рублей.