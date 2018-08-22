Новости экономики за 22.08.2018

Новости Беларуси. Каков вклад в бюджет Беларуси игроков казино? Кому пришлось в целях экономии затянуть пояса? Где за границей востребованы наши саженцы яблоки и клубники и сколько денег расходуется на агросектор? Ответы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Почти треть расходов бюджета на экономику направили на поддержку сельского хозяйства. И это лишь часть раздела национальной экономики, расходы на который составили более 2 миллиардов рублей.
На финансирование социальной сферы направили почти 7 миллиардов рублей, из них на образование без малого 3 миллиарда, на здравоохранение – чуть больше 2. Доходы консолидированного бюджета по итогам 6 месяцев составили более 18 миллиардов рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 %.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Белорусские сорта плодово-ягодных культур пользуются спросом за рубежом. В ближайшее время рассада и саженцы отправятся в Таджикистан. В 2017 году на Сахалин продали яблонь белорусской селекции на 30 тысяч долларов. Из Гомельского региона яблони уехали в Казахстан. В 2018 году есть заявка из России на разработку проектной документации по посадкам садовой земляники. Напоминаем: коллекция Института плодоводства насчитывает более 5500 сортообразцов и признана национальным достоянием.