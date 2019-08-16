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В Беларуси обновлён список социально значимых товаров. Что в него входит?

16 августа 2019 06:36
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Новости Беларуси. Перечень социально значимых товаров, на которые государство будет регулировать цены, обновили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси обновлён список социально значимых товаров. Что в него входит?-1

Правительство утвердило новые позиции. К таким товарам относятся хлеб пшеничный, батон из пшеничной муки, сыр (твёрдый, полутвёрдый), яблоки, чёрный чай, некоторые свежие овощи.

В Беларуси обновлён список социально значимых товаров. Что в него входит?-4

Больше 90 дней облисполкомы и Мингорисполком не смогут вводить временное регулирование цен на свежий картофель, свёклу, морковь, капусту и лук. Группу круп расширили манной и пшённой. А в список мясных продуктов добавили сосиски, колбасы варёные, сардельки, крупнокусковые полуфабрикаты.

# Продукты питания # Экономика # Фотофакт

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