В Беларуси обновлён список социально значимых товаров. Что в него входит?

Новости Беларуси. Перечень социально значимых товаров, на которые государство будет регулировать цены, обновили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 90 дней облисполкомы и Мингорисполком не смогут вводить временное регулирование цен на свежий картофель, свёклу, морковь, капусту и лук. Группу круп расширили манной и пшённой. А в список мясных продуктов добавили сосиски, колбасы варёные, сардельки, крупнокусковые полуфабрикаты.