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Украинский город Днепр закупает белорусские троллейбусы с автономным ходом

15 августа 2019 16:43
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Новости Беларуси. По улицам украинского Днепра будут колесить белорусские троллейбусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписан контракт на поставку 12 машин.

Украинский город Днепр закупает белорусские троллейбусы с автономным ходом-1

Согласно договоренности, все они будут оборудованы системой автономного хода на базе суперконденсаторов, аналогичной той, которая используется в наших электробусах. Ее отличает более длительный срок службы и меньший, по сравнению с литиевыми батареями, вес. Такое сочетание увеличивает количество мест в салоне и позволяет в конечном пункте быстро заряжать троллейбус – всего за 5-6 минут.

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# Беларусь-Украина # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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