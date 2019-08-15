Украинский город Днепр закупает белорусские троллейбусы с автономным ходом

Новости Беларуси. По улицам украинского Днепра будут колесить белорусские троллейбусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписан контракт на поставку 12 машин.

Согласно договоренности, все они будут оборудованы системой автономного хода на базе суперконденсаторов, аналогичной той, которая используется в наших электробусах. Ее отличает более длительный срок службы и меньший, по сравнению с литиевыми батареями, вес. Такое сочетание увеличивает количество мест в салоне и позволяет в конечном пункте быстро заряжать троллейбус – всего за 5-6 минут.