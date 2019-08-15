Новости экономики за 15.08.2019

Новости Беларуси. Как изменится тариф на транспортировку нефти, на сколько вырос ВВП Беларуси с начала года и почему БелАЗ испытывает новую машину именно в Кузбассе? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,3 %

Валовой внутренний продукт Беларуси за январь-июль вырос на 1,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущих ценах его объем составил 72,5 миллиарда рублей.