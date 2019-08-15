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Новости экономики за 15.08.2019

15 августа 2019 16:43
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Новости Беларуси. Как изменится тариф на транспортировку нефти, на сколько вырос ВВП Беларуси с начала года и почему БелАЗ испытывает новую машину именно в Кузбассе? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,3 %

Валовой внутренний продукт Беларуси за январь-июль вырос на 1,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущих ценах его объем составил 72,5 миллиарда рублей.

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Стоит отметить, что в 2019 году ВВП ежемесячно показывает положительную динамику. Правда, темпы увеличения пока несколько отстают от запланированных. Официальный прогноз на 2019 год предполагает экономический рост в 4 %.

НОВАЯ МОДЕЛЬ 290-ТОННОГО БЕЛАЗА ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ В КУЗБАССЕ

БелАЗ в Кузбассе в реально существующих технологических условиях испытывает новую модель карьерного самосвала грузоподъемностью 290 тонн. Машина работает уже два месяца и перевезла за это время почти 300 тысяч тонн груза.

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Промежуточные результаты подтверждают, что повышение грузоподъемности увеличивает производительность и сокращает себестоимость добычи и перевозки горных пород.

Кузбасс не случайно выбран в качестве испытательного полигона. Это лидер угледобывающей отрасли, где подобная техника очень востребована. Здесь уже работают более 2,5 тысяч карьерных самосвалов различной грузоподъемности.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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