Установлены новые тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 сентября они увеличатся на 3,7 %.

Сокращение объемов транспортировки в прошлом квартале, связанное с отказом европейских стран принимать загрязненную нефть, привело к сокращению прогнозного объема выручки. Это, в свою очередь, может стать причиной невыполнения мероприятий инвестиционной программы, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы.

Увеличение цены должно частично компенсировать недополученные средства. С российской стороной повышение согласовано еще в начале месяца. Решение о дальнейшем изменении тарифов будет приниматься после анализа ситуации по итогам года.