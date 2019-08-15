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Установлены новые тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси

15 августа 2019 16:43
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 сентября они увеличатся на 3,7 %.

Установлены новые тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси-1

Сокращение объемов транспортировки в прошлом квартале, связанное с отказом европейских стран принимать загрязненную нефть, привело к сокращению прогнозного объема выручки. Это, в свою очередь, может стать причиной невыполнения мероприятий инвестиционной программы, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы.

Увеличение цены должно частично компенсировать недополученные средства. С российской стороной повышение согласовано еще в начале месяца. Решение о дальнейшем изменении тарифов будет приниматься после анализа ситуации по итогам года.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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