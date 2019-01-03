Здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле продали в сумму, превышающую начальную в 1701 раз

Новости Беларуси. Настоящая битва разгорелась на электронных торгах за здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники сделали более 11 тысяч ставок, прежде чем определился победитель.

В итоге, начальная стоимость увеличилась в 1701 раз! Таким образом, благодаря биржевому механизму продажи, неиспользуемое государственное имущество не только обрело нового хозяина, но и было продано по оптимальной цене.