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Здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле продали в сумму, превышающую начальную в 1701 раз

03 января 2019 20:56
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Новости Беларуси. Настоящая битва разгорелась на электронных торгах за здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники сделали более 11 тысяч ставок, прежде чем определился победитель.

Здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле продали в сумму, превышающую начальную в 1701 раз-1

В итоге, начальная стоимость увеличилась в 1701 раз! Таким образом, благодаря биржевому механизму продажи, неиспользуемое государственное имущество не только обрело нового хозяина, но и было продано по оптимальной цене.

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# Аукционы # Экономика # Фотофакт

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