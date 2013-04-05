В Беларуси нашли замену импортной технике: качество не уступает, цена и обслуживание - дешевле

Новости Минской области. Под Смолевичами нашли замену высокотехнологической импортной технике. С местного конвейера сошли экскаваторы-погрузчики, аналоги которых есть только в США.

Наши экскаваторы не только не уступают технологически, но и дешевле в эксплуатации и обслуживании. Ежемесячно выпускают 70 единиц техники, при том встретить машины можно не только на отечественных дорогах. Активные покупатели - предприятия стран Содружества.

Цех смолевичского предприятия загружен на полную мощность. Спрос на белорусские экскаваторы-погрузчики огромен. Подкупает приемлемая цена, а также дешевизна в дальнейшем обслуживании. Заказчики научились считать свои деньги.

Анатолий Ильюшонок, мастер предприятия по производству дорожно-строительной техники:

Зимой собираем снегоуборочную технику, на лето собираем также баровые установки, на лето в основном пользуются спросом экскаваторы. Заказы пошли, техника себя оправдывает. Есть спрос большой, поэтому есть работа.

Сергей Початовский стоял у истоков сборки первого экскаватора. Говорит, сначала были небольшие недоработки, но сегодня техника отлажена, при этом каждый новый агрегат значительно лучше прошлого.

Сергей Початовский, слесарь предприятия по производству дорожно-строительной техники:

Конечно, были какие-то недостатки, но их сразу же конструкторы разрабатывали, совершенствовали технику, и с каждым разом все больше и больше совершенствуется. В принципе, хорошая техника получается, чтобы можно было с удобством обслуживать технику.

Ювелирная работа. Экскаватор сегодня работает на многих объектах Беларуси. Непосредственно эта машина будет задействована на строительстве первой белорусской АЭС. Там, где не пройдет человек, экскаватор проедет.

Александр Федорович, тракторист предприятия по производству дорожно-строительной техники:

Машина комфортная, обзор хороший. Органы управления все, маневренная машина. Коробка передач гидравлическая, передачи переключаются за счет джойстиков.

Юрий Тумахо, генеральный директор предприятия по производству дорожно-строительной техники:

Именно серьезный конкурент именно импортным аналогам: это «Катерпиллер», «Джей Си Би». Машина со всеми теми же характеристиками, но проще, аскетичней, дешевле. И самое главное – она гораздо дешевле в эксплуатации, потому что импортные машины хорошие, но до первого ремонта. Здесь просто, четко, абсолютно мобильно. Мы делали машину, полностью наша разработка, и делали именно под заказчика.

Предприятие сегодня работает не только на внутренний рынок, но и активно наращивает экспорт. Среди партнеров – Россия, Казахстан, Украина, Молдова, Азербайджан. В ближайших планах рынок планируют расширить. Белорусскую технику ценят за качество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.