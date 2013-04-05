Новости Беларуси. Президент Беларуси поручил до 1 мая внести проработанные предложения по дальнейшей судьбе предприятия «Камволь». Об этом Александр Лукашенко заявил 5 апреля в Минске во время посещения фабрики «Сукно». Здесь главе государства доложили о создании структур по выпуску шерстяных тканей, организации производства пряжи на слонимской фабрике и проведении модернизации.

Фабрика «Сукно» основана в 1945 году. Практически все оборудование устарело. Запасы готовой продукции каждый год растут. На предприятии разработан план модернизации. Это позволит обеспечить полный цикл производства и увеличить, к примеру, объем выпуска шерстяных тканей в 2015 году по сравнению с 2012 в 3 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Сукно» рассматривалось как одна из площадок, на которую можно перенести часть мощностей камвольного комбината. На «Сукне» разработан собственный план модернизации, который, по мнению Главы государства, тоже имеет право на жизнь. Главное — суметь продать. Как это можно сделать, немного неожиданно рассказала девушка, встречавшая Президента с букетом цветов. Оказалось, это специалист по внешнеэкономической деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В чем суть вашего предложения?

Специалист по внешнеэкономической деятельности:

Я объясню. Дело в том, что когда я пришла изначально, у нас есть определенные образцы, по которым мы работаем. Я совсем недавно вышла на представителя Латвии, он сказал: «Я с вами, в принципе, буду готов работать, если вы рассмотрите тот вариант, который нужен мне». Мы, конечно, будем работать, потому что это европейская страна, и нам выгодно выходить на европейский уровень, нам выгодно поднимать наш экспорт, и, соответственно, будем довольны мы, сотрудники, хорошей заработной платой, будет довольно государство, потому что вы защищаете наши интересы. Поэтому это одно из предложений, которое на сегодняшний день имеет место быть.

Альтернативу от Правительства месяц назад озвучил Владимир Семашко. «Переселить» Камволь на «Сукно» и слонимскую фабрику. А на освободившейся площадке создать крупный выставочный центр.

По словам первого вице-премьера, это дешевле, чем развивать производство на базе «Камволя». Торгово-промышленная палата проработала проект строительства выставочного центра. И вскрылись новые нюансы: во-первых, это обойдется не в один десяток миллионов долларов, а во-вторых, не принесет явных финансовых дивидендов: такие объекты специалисты называют имиджевыми.

Михаил Мятликов, председатель белорусской торгово-промышленной палаты:

Выставочный бизнес в мире долгоокупаемый. Деньги получает не та компания, кто является сегодня застройщиком, эксплуатирующая организация, а деньги, в первую очередь, идут в казну города, налогоплательщиков, они долго окупаются. Поэтому здесь всегда участие государства. Немецкий опыт нам также говорит. Что в большинстве выставочных центров, почти во всех выставочных центрах Германии главным учредителем, главным акционером выставочных центров является мэрия городов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вместе со специалистами продумай, кроме шинели, и шинели тоже, это нормально, упускать свой рынок ни в коем случае нельзя, и для этого у нас имеется все необходимое, чтобы в данном случае работать в едином таможенном пространстве оперативнее, эффективнее, чем китайцы. Поэтому из российского рынка уходить нельзя. Но если ты даже по зернышку, по кусочку будешь добавлять и диверсифицироваться, добавляя другие рынки, это будет правильно. Без этого страна выжить не может. Ты должен идти на другие рынки, не теряя эти. Поэтому все, что ты мыслишь, в том числе и производство камвольных тканей, все это правильно, делай. Это первое.

Второе. Что касается камвольного комбината. Это вы сейчас объявляйте тендеры, конкурсы, что угодно, но у вас апрель месяц. И то вы уже не укладываетесь в то, что я вам поручал. К 1 мая вы должны (я Правительству написал об этом, это уже не Семашко, а Правительство будет рассматривать и ты (обращаясь к Николаю Ладутько – ред), вы должны мне внести предложения по камвольному комбинату. Изучив все. И рынки, выйдя на партнеров своих и чужих, и конкурентов во всем мире. Вы должны мне внести предложения по «Камволю».

«Сукно» - предприятие с почти семидесятилетней историей. Сейчас единственное в республике производит тонкосуконные ткани. Еще одеяла, ватин и пряжу. Три четверти товара идет на экспорт. Но завоевывая зарубежные рынки текстильной продукции, нельзя забывать о внутренних. Президент сделал акцент, что надо более широко использовать отечественные ткани на наших швейных предприятиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр Серафимофич (обращение к Александру Якобсону – ред.), вы изучаете – это хорошо. Но примите жесточайшие меры. Весь товар, который производится в нашей промышленности, в данном случае легкой, должен пойти в швейную (частную, государственную и так далее) и должен пойти в торговлю. Я не думаю, что у них товар хуже, чем в магазинах. Но это наш товар, мы должны свой рынок, прежде всего, держать. А потом, что останется, продать туда. Вот это вопрос очень важный. Каким образом вы это сделаете – это ваш вопрос, садитесь с Правительством вместе и думайте, и реализуйте. И мне доложите.

Для того чтобы конкурировать с такими серьезными поставщиками ткани, как Китай и Турция, выход только один: двигаться вперед технически. Пятнадцать новых ткацких станков уже закуплены в Германии. Но это ничтожный противовес заграничным аргументам: абсолютно новой технике и дешевой рабочей силе. Поэтому надо оптимизировать всё, и, для начала, организовать полный цикл производства на одной площадке. Для этого мощности прядильной фабрики «Сукна» можно переместить с улицы Клары Цеткин на Матусевича. Проект окупится в 2017 и позволит выпускать три миллиона погонных метров шерстяной ткани в год.

Дмитрий Костюкевич, исполняющий обязанности директора ОАО «Сукно»:

Сейчас, как вот лично я вижу, то это нужно, конечно, расширять, эффективно использовать площади существующего производства. Мы будем работать в этом направлении, и в ближайшее время мы, конечно, дадим свой ответ. Чтобы более детально уже доработать, положить на стол конкретное предложение.

В итоге то, какой сложится система работы сразу нескольких камвольных предприятий, решат специалисты. Это не последний визит Главы государства на «Сукно» в текущем году. Президент особо подчеркнул, что на предприятии нет директора. Недоразумение с исполняющим обязанности обещали исправить. Тогда и будет понятно, получится ли хотя бы у отдельно взятой организации реализовать установку на хозяйственный подход.