Александр Лукашенко: Европа прилично обвалилась. Россия серьезно просела

Новости Беларуси. 5 апреля Александр Лукашенко посетил в Минске фабрику «Сукно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ознакомившись с работой фабрики, президент Беларуси ответил на вопросы журналистов. Их, в частности, интересовала проводимая в стране модернизация. Как идет процесс и можно ли уже говорить о каких-либо результатах?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Модернизация – это процесс не одномоментный. Не надо ждать, что сегодня будет результат. Поэтому модернизация – это вопрос выживаемости нашей экономики, а значит, и государства. Альтернативы нет. Мы уже об этом договорились. И вот сегодня и в эту поездку, и в другую мою, и другие работают, не только я, и руководители предприятий. Мы запустили этот процесс, он пошел, но, как всегда, есть трудности, большие недостатки. И я действительно недоволен тем, что они есть. Их надо устранять. Как на этом предприятии, так и на другом. Но то, что люди уже просматривают перспективы, видят цели, те параметры, на которые мы должны выйти, это уже хорошо.

Самый главный вопрос как всегда – это деньги. Проблема состоит еще в том, что время такое, нам с ним не повезло. Но никуда не денешься, когда стоит вопрос о выживаемости. Время такое, что Европа, видите, уже результаты первого квартала предварительные дают: везде падения. А это половина нашего экспорта – европейский рынок. То есть Европа прилично обвалилась. Россия серьезно просела, мы тоже это видим, мы с президентом России обсуждали эту тему. Поэтому нам приходится ехать в далекие страны, которые меньше затронул этот кризис. Тоже Индонезия, и так далее, и тому подобное, густонаселенные. И мы туда едем для того, чтобы диверсифицировать наш экспорт. Потому что беда это или счастье, судите сами – 85% всего, что мы производим, 80% точно, нам надо продать, чтобы жить. А это экспорт. Поэтому и шатаемся по всему миру в поисках новых рынков. Поэтому модернизация будет идти, хочется кому-то или нет. Мозги надо напрягать, надо производство модернизировать. Это даже не прошлый век. Это дореволюционные предприятия. Но крепкие стены, потолки, полы. Здесь можно размещать новое оборудование, что и начали делать на этом предприятии, и таким образом спокойно модернизировать его, где надо – побыстрее, чтобы не потерять рынки. Спрос на эту продукцию, как и на продукты питания, всегда будет, потому что человеку надо поесть и одеться – это главная потребность человека. И губить эти предприятия ни в коем случае нельзя.

Один из вопросов касался состоявшихся недавно визитов Главы государства в Индонезию, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Александр Лукашенко подвел итоги состоявшихся переговоров с партнерами из юго-восточной Азии и Персидского залива.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ищем новые рынки сбыта своей продукции. От этого мы никуда не уйдем, и от этого нам никуда не деться. К вам никто сегодня не приедет на завод, а если и приедет, то только на 10% вашей продукции, и не попросит: «Дайте нам, продайте». Сегодня продавец, владелец товара бежит в самые крайние уголки планеты для того, чтобы предложить в жесткой конкурентной борьбе свою продукцию, чтобы ее купили. Чем мы занимались в Индонезии? Огромный рынок. И, как оказалось, они нуждаются в нашей продукции. И в калийных удобрениях, и в технике, и в продовольствии. Свидетельством тому являются соответствующие контракты. Это главная, если уже откровенно говорить, цель визита. Мы пробиваем на этой дальней внешнеэкономической, внешнеполитической дуге новые окна, через которые мы будем работать с этими странами. На полуострове у нас с Вьетнамом хорошие отношения. Там мы заземляемся, традиционно хорошие. С Китаем отдельно работаем. С Вьетнамом мы работаем на Лаос и Мьянму, Камбоджу там и так далее. Соседние государства. На индийском рынке пытаемся работать. А в Индонезии и в Австралии мы только-только начинаем работать. И нас там ждут. У нас готовы покупать эти товары. Вот главная цель моего визита. Почему Президент? Потому что когда приезжает Президент и с ним члены Правительства и шлейф руководителей, они имеют доступ снизу доверху к любому чиновнику, к любому министру. Считайте, Президент берет их за руку и ведет в самые-самые кабинеты, куда они могут попасть только через год, через два. Через полтора. А тут сразу за один день. Если уж опять откровенно говорить о целях этого визита. И мы это сделали. Завязались конкретные контакты, меморандумы закрепили – это значит, идет проработка конкретных проектов, и так далее, так далее, так далее. Что касается Сингапура. Вы знаете, что это под 400 млрд долларов ВВП. Почти в семь раз больше, чем в Беларуси. Вот кусочек земли, один город. Богатейшая в финансовом отношении страна. И мы там себя проявили неплохо. К нам есть интерес. И их бизнес-круги едут к нам, мы – к ним, завязываются определенные отношения. Мы рассчитываем, что у инвесторов, а денег у них достаточно, появится интерес к Беларуси. Но себя надо представлять, в том числе и в Сингапуре. Это центр Юго-Восточной Азии, финансовый центр. Что касается Эмиратов. То же самое могу сказать, только в заливе. Огромные финансовые ресурсы. И мы договорились, я очень хорошо знаю наследного принца, очень давно, и других шейхов, мы договорились о том, что мы им предложим 5-6 проектов. Если они согласятся, они придут и будут инвестировать. Деньги валяться не могут, в банках в том числе. Они должны работать. Им нужны проекты, хорошие проекты. Мы им предложим эти проекты. Сейчас идет проработка. Мы доведем до их сведения эти проекты.

Вот, если в общем говорить, цель моих поездок по Юго-Восточной Азии и району Персидского залива.

Комментируя ситуацию с денежными вкладами на Кипре, Глава государства отметил, что Европейский союз пошел на замораживание чужих активов, упрекая других в нарушении прав человека. Кроме этого, Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что якобы на Кипре заморожены деньги белорусского Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как человек вам отвечу на этот вопрос. Что касается миллиардов Лукашенко, могу только повторить: заберите. Есть возможность забрать. 60% забрал Кипр, а остальные могут забрать, те, кто там миллиарды найдут, не только Лукашенко – близких, приближенных, родственников. Все забирайте. Но это, знаете, лишний раз чтоб меня уколоть. Я уже к этому привык. Потом, если бы я там имел миллиарды, честное слово, вот на эту модернизацию я бы выделил деньги, потому что это стоящее дело. Мне понравилось выражение Медведева Дмитрия Анатольевича, премьера России, что Евросоюз ограбил награбленное. Что-то в этом роде. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Небедные люди, которые прятали деньги в этих офшорах, ну поделились с кипрским народом под диктовку Европейского союза. Поэтому меня эта ситуация абсолютно не напрягает. Но вы знаете, нас евросоюзцы упрекают в нарушении прав человека. Мы где-то не так написали, не так сказали и так далее. А как понимать то, что ЕС сейчас ободрал огромную часть населения. Да, небедные там прятали эти деньги в офшорах, но это было законно. Это ж было законно. Законный офшор, евросоюзовские там, наверное, начальники держали там деньги, кипрские и больше всего, наверное, российские. Они договорились, что там нулевая или какая ставка, налоги не взимаются – а тут задним числом заморозили все, что было, и 60% отобрали у людей. Вот вам права человека с точки зрения Евросоюза. Кипр бы этого не делала сам. Это потребовал от него ЕС. Это я знаю точно. Как вы видите, этот кипрский кризис на нас никак не повлиял, потому что я еще раз подчеркиваю: денег белорусских там нет. То есть наши банки с ними практически не связаны, поэтому нас это волнует только с точки зрения, что появляются новые в ЕС очаги кризиса. А ЕС – это основной наш экспортный рынок. Вот почему это волнует Беларусь.

Белорусско-венесуэльские отношения будут развиваться независимо от результатов предстоящих выборов. Напомним, 14 апреля в Боливарианской Республике - досрочные выборы Президента в связи со смертью лидера страны Уго Чавеса. У Беларуси немало совместных проектов в латиноамериканском регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, несложно предсказать результаты нынешних президентских выборов в Венесуэле. Я думаю, вам тоже это понятно, даже самые злейшие враги Венесуэлы отдают победу Мадуре с разницей примерно в 20%, даже больше, чем у Чавеса с Каприлесом был разрыв, а может быть, даже и больше, поэтому, наверное, предсказуем результат. Что касается дальнейшей политики, давайте будем исходить от противного. Допустим, победил Каприлес. Что Беларусь сделала плохого для Венесуэлы? Мы для них строим то, что им нужно. Более того, мы же не строим, как раньше строили им как колониальной державы: пришли, построили для того, чтоб выкачать ресурсы, средства, деньги и так далее. Мы им строим и обучаем людей работе на этих предприятиях. Кто им в мире будет делать такую работу? По крайней мере, до нас никто не делал. Вы пришли к власти, вы – оппозиционер, вы что, от этого откажетесь? Нет. Поэтому даже если бы это случилось с оппозиционными лидерами, мы всегда договоримся. Все будет исходить из интересов государства и элиты этого общества. Тот, кто был со мной, видел: нас там знают, нас там уважают, нас там принимают, при том хорошо принимают, при том не на самом высоком уровне, а обычные люди. Беларусь знают, и не просто знают, а приветствуют. Это тоже наш актив. Поэтому президентские выборы в Венесуэле пройдут, как сотрудничали с Венесуэлой, так мы и будем сотрудничать, нам это выгодно. А еще это выгодней венесуэльцам. Поэтому напрягаться по этому поводу тоже особо не нужно.

В Беларуси будут приняты необходимые меры для минимизации возможных последствий весеннего паводка, отметил Александр Лукашенко.

Напомним, что МЧС готовится к непростой ситуации, при которой, уровень воды в апреле грозит достигнуть рекордных значений. По предварительным подсчетам, талые воды могут нанести ущерб 43 районам страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мартовский снег – его бояться не надо. Он уйдет с туманами, потихоньку будет подтаивать, подмораживать и так далее. Но есть районы, где, действительно, у нас традиционно, это Полесье, другие регионы, где уровень воды поднимается, особенно когда с России пойдет поток (а там снега было достаточно), и с Украины. Но я вам из своего опыта (я, наверное, уже кому-то из вас говорил, но повторю), у меня был случай, когда еще был безусым президентом, на второй год моего президентского срока, был сильный паводок. И все: «Ай-яй-яй, ай-яй-яй, что будет!» Я полетел на Полесье в самые сложные регионы, смотрел, действительно, уровень воды поднялся. Я страшно переживал, в сапогах ходил в каждый практически дом, мы им и обои покупали, и столярку там - что только можно передавали крестьянам для того, чтобы они могли восстановить свое жилище. И я жутко переживал. Думаю, надо же, только стал президентом, - проблемы. И тогда меня одна старушка, со стариком живут, я остался с ними. Подходит ко мне: «Деточка, да не переживай, мы не это переживали. Мы, конечно, будем говорить, что нам что-то надо, у нас народ такой. Но паводок для нас – это лучше, чем бы его вообще не было: и трава будет, и огороды будут в порядке». То есть это приход большой воды, и в речке рыба будет. Они мне по-крестьянски это рассказали. И они меня успокоили. Люди уже приспособились к этому. Но это не значит, что мы к этому будем наплевательски относиться. Чтоб потом не критиковали, что снег выпал, не могли вычистить снег не то во дворах, не то на дорогах. На следующей неделе в графике президента стоит совещание по этим вопросам. И МЧС сегодня готовится Правительству доложить о том, где они и как работают и где надо сосредоточить основные усилия, чтобы не допустить, не дай бог, гибель людей, как произошло в Аргентине недавно: ливень и полсотни человек погибло. Не дай бог. Поэтому мы к этому будем готовиться очень серьезно, для этого есть соответствующие ресурсы и люди, но напрягаться о том, что нас завтра смоет всех в Беларуси, не надо.







