В Молодечно презентовали первый полноприводный автогрейдер белорусского производства

Новости Минской области. «Двигатель импортозамещения». Первый полноприводный автогрейдер белорусского производства презентовали в Молодечно. С новинкой ознакомилась руководство правительства и Облисполкома.

Местное предприятие «Амкодор-Уникаб» выпустило агрегат по лицензии польских коллег. Автогрейдер предназначен для земляных и мелиоративных работ. Востребована техника и при строительстве и содержании дорог. По сравнению с аналогами других производителей, модель имеет ряд существенных технических преимуществ.

Сегодня на новинку уже есть покупатель. Но пока техника проходит испытание. В ближайшее время предприятие планирует выйти на ежегодный объем выпуска полусотни таких агрегатов. Первая в очереди на новинку Минская область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для того чтобы нормально работать, в год нужно иметь примерно 60 таких машин, покупать. Так это одна область, а у нас 6 областей. Поэтому надо чувствовать, что и для внутреннего рынка эти машины нужны, для нового строительства, ухода за старым, зимой и так далее. И, безусловно, мы страна с открытой экономикой, у нас 65% нашего ВВП продается на экспорт. И это везде востребовано, в какую не приедешь страну. Страны, с которыми мы ведем активные торговые отношения, хозяйственные, производственные и так далее. Такая техника нужна.

Кшиштоф Мадинский, представитель польской компании:

Хорошо, что мы вновь имеем возможность предложить вашим будущим клиентам, клиентам «Амкодора», такую технику.

Алексей Васильев, директор предприятия «Амкодор-Уникаб»:

Эта машина приближается к уровню мировых лидеров. Мировыми лидерами являются, в основном, американские, поэтому мы хотим качественной машиной занять свое место на рынке и прогнозируем выйти на объем выпуска в ближайшие годы до 50 автогрейдеров.