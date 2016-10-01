Новости Беларуси. В Беларуси начала действовать система помощи государства в оплате услуг ЖКХ малоимущим. 1 октября вступил в силу соответствующий Указ Президента.

«Автоматически» назначать субсидии будут неработающим пенсионерам и инвалидам с недостаточным уровнем обеспечения.

По заявительному принципу – тем, кто документально подтвердит затруднительное финансовое положение. Первые суммы государственной помощи, начисленные за октябрь, будут прописаны в жировках в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Доход будет приниматься во внимание для городских жителей. Сумма платежей за основные жилищно-коммунальные услуги если не будет превышать 25% от совокупного семейного дохода. Это для городских жителей. А для жителей сельских пунктов эта цифра составляет 15% дохода.