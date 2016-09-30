Контракт с Китаем на два миллиона евро: Беларусь расширяет географию экспорта

Новости Беларуси. Когда малый и средний бизнес будет приносить львиную долю прибыли? Этот вопрос сегодня был в центре внимания рабочей поездки премьер-министра старны по минской области. Особое внимание уделено резервам роста для региональных предприятий, созданию новых рабочих мест.

С виду черный квадрат, а на самом деле – куб – на одной из улиц Заславля это не абстрактная скульптура.

Паркетная фабрика уже два десятилетия демонстрирует завидную формулу бизнес-успеха. 74% продукции идет на экспорт.

География поставок – более 30 стран. А сложный для многих 2016 стал годом открытия двух новых рынков – Австралии и Китая.

С Поднебесной заключили контракт на 2 миллиона евро. Планируется там открыть 25 магазинов.

Владимир Яновский, директор иностранного производственного предприятия:

Наш продукт там воспринимается как продукт качественный, высокого сегмента, европейский и ценится достаточно высоко, гораздо выше, чем продукция местного производства. Полы разработаны специально для тропического климата Китая, что не так просто. Они не пригодны для применения в европейской части, поэтому мы специально их разрабатывали именно под влажный климат Китая. Это тоже наше преимущество.

Секрет успеха в трех составляющих. Высокое качество. Покрытие без сучка без задоринки прослужит минимум четверть века. Никаких вредных веществ – натуральные материалы. И огромный выбор в дизайне. Как для Востока, так и для Запада. Похожая стратегия и на этом предприятии. В трех странах ЕврАзЭС уже своих 107 магазинов и около полутысячи точек продаж трикотажа, белья, другой одежды. Новинка – объемная печать. Вот такую одежду в странах СНГ нигде еще не делают. И если в Европе такая байка потянет на 150 долларов, то в Беларуси всего 10-15 от силы.

Андрей Сериков, учредитель группы компаний по производству трикотажа:

Мы выросли от 40% до 85-90% в зависимости от разного рода продукции. Мы очень сильно выросли в Российской Федерации и надеемся запустить высококачественную женскую линию колготок.

В планах – выход на рынки ЕС.

Заславский филиал – новое предприятие. Это почти полтысячи новых рабочих мест. Их создание малым и средним бизнесом – один из главных интересов Правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Беларусь:

Сейчас мы стали обращать именно на этот сектор экономики очень большое внимание, потому что рассчитываем, что уже к 2020 году три четверти объемов прироста экономического роста, будет обеспечен именно за счет этих предприятий. Новых предприятий с новыми рабочими местами, которые в основном и будут занимать как раз этот сектор малого и среднего бизнеса. Поэтому сегодняшнее посещение было направлено на то, чтобы выявить резервы этого роста.