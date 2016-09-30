Прямой эфир

Андрей Кобяков: к 2020 году три четверти объемов прироста экономики будет обеспечено за счет новых предприятий

30 сентября 2016 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три четверти объема экономического роста к концу 2020 года придется на малый и средний бизнес. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ходе рабочей поездки по Минской области изучались резервы роста для региональных предприятий, создание новых рабочих мест и другие вопросы государственно-частного партнерства.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Сейчас мы стали обращать именно на этот сектор экономики очень большое внимание, потому что рассчитываем, что уже к 2020 году три четверти объемов прироста экономического роста, будет обеспечен именно за счет этих предприятий. Новых предприятий с новыми рабочими местами, которые в основном и будут занимать как раз этот сектор малого и среднего бизнеса. Поэтому сегодняшнее посещение было направлено на то, чтобы выявить резервы этого роста.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 29.09.2016
29 сентября 2016 18:35

Новости экономики за 29.09.2016

«Ваша страна стала для меня как родная, мне не хочется отсюда уезжать»: как китайцам работается в Беларуси
29 сентября 2016 18:14

«Ваша страна стала для меня как родная, мне не хочется отсюда уезжать»: как китайцам работается в Беларуси

Делегация Минской области представит Беларусь на VII Экономическом форуме Центральной и Восточной Европы
29 сентября 2016 14:22

Делегация Минской области представит Беларусь на VII Экономическом форуме Центральной и Восточной Европы